Группа школы бега и физической подготовки ProRun в субботу 31 марта выйдет на плоггинг-пробежку.

«Это означает, что мы будем бежать по городу, надев резиновые перчатки и прихватив пакеты, и собирать весь мусор, который увидим по дороге. Затем мы все это отнесем на мусорки, туда, где ему место», — написали организаторы на Facebook-странице.

Акция получила название ProRun-Хашар. Организаторы предложили желающим присоединиться в своих районах, не забывая о мерах безопасности и резиновых перчатках.