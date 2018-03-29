Действующая в Узбекистане система налоговых льгот не показала эффективность; предприятия, получившие льготы, не растут и не расширяют производство. Об этом заявила заместитель директора Национального агентства проектного управления (НАПУ) при президенте Узбекистана Гузаль Исламова в ходе общественного обсуждения проекта Концепции по реформированию налоговой системы 29 марта. Документ разрабатывался НАПУ при участии зарубежных экспертов, среди которых — бывший премьер-министр Грузии Ника Гилаури.

Льготы не показывают эффективность

«Один из факторов, который отпугивает инвесторов, — предоставление льгот, носящих персональный характер, — отметила Гузаль Исламова. — Льготы имеют, безусловно, стимулирующий характер для экономики. Но давайте выберем отрасли, необходимые для государства и развития».

По словам замдиректора НАПУ, сегодня огромное количество предприятий, использующих льготы, не показывают эффективность. «Мы не получаем в бюджет достаточно, мы не видим их роста, не видим того, что они расширяют производство. За счет упрощенной налоговой системы они дробятся и не укрупняются», — сказала она.

Гузаль Исламова отметила, что существующая налоговая система дала возможность вырасти малому бизнесу и стабильность поступлений в бюджет. «Но бизнес жаждет реформ».

«Бизнес готов, чтобы открылись границы, готов к открытой и честной конкуренции, — заявила замдиректора НАПУ. — Для нас задача в том, чтобы создать условия для развития экономики. Приоритетом остается экономическое развитие, инвестиционная деятельность и сохранение того капитала, который мы накопили в виде трудовых, сырьевых ресурсов и знаний».

Гузаль Исламова перечислила приоритетные направления новой налоговой политики.

Первое из них — создание конкурентной налоговой среды с «разумным налоговым бременем», стимулирующим инвестиционную деятельность и деловую активность и не препятствующим экономическому росту.

Следующий приоритет — создание стабильной и предсказуемой политики государства в отношении предпринимателей.

Третий — приоритизация развития отраслей. «За последнее время произошло изменение в подходах государства к инвестиционной деятельности, к формированию государственных программ развития, формированию более эффективных проектов, которые финансируются из государственных фондов и под гарантии государства, — отметила представитель НАПУ. — Главный вопрос, который ставит глава государства, — концептуальное понимание: как развивается отрасль, куда и какой эффект это принесет. Налоговая политика должна коррелировать и поддерживать отрасли, выбранные как основные».

Четвертый приоритет — выравнивание налоговой нагрузки. Разработке концепции, по словам Гузаль Исламовой, предшествовала большая работа с бизнесом, экспертами и регуляторами. Основная проблема в том, что большая часть предприятий получает преференции, льготируется, таким образом, тяжесть налогового бремени ложится на крупный бизнес. «Вопрос открытой конкурентной среды в экономике зависит от налогов. Выравнивание и справедливое распределение налоговой нагрузки между участниками экономических процессов — основной момент концепции», — отметила эксперт.

Следующее приоритетное направление — обеспечение стабильных поступлений в госбюджет. «Это пенсии, армия, лечение, образование. Мы не можем позволить себе оставить страну без денег, сказать, что налоговая нагрузка будет минимальной и никто не будет ничего платить», — подчеркнула замдиректора НАПУ.





«Проще платить честно»

Стимулирование инвестиционной деятельности, вывод из тени и легализация доходов налогоплательщиков и налоговых агентов — один из основополагающих моментов новой налоговой политики. «Зачем пытаться их вылавливать, давайте дадим им зеленый свет, пусть они сами выйдут на поверхность», — призвала эксперт.

«Любой предприниматель хочет жить честно. Ему сложнее прятать доходы, сложнее выдумывать схемы. Проще платить честно. Давайте дадим налоговую нагрузку, при которой он будет честно платить в бюджет. При такой политике налогооблагаемая база расширится, и поступления не снизятся, а увеличится», — сказала она.

Еще одно направление концепции — внедрение новых методов налогового администрирования. Опыт стран, внедривших подобные методы, показывает быструю окупаемость, отметила представитель НАПУ. При снижении общих поступлений в бюджет те налоги, которые администрируются, дают 13% роста из-за того, что невозможно проскочить мимо налоговой инспекции. «Да и не нужно», — добавила она.

В концепции пересматриваются подходы к применению льгот и освобождению от налогов, а также к практике налоговых каникул.

«Мы не говорим, что льгот вообще не будет, мы говорим, что сейчас они предоставляются персонально. Это не стимулирует. Это хороший инструмент, но государство хочет увидеть, насколько эффективна эта льгота, — подчеркнула Гузаль Исламова. — Эффективность нынешних льгот не подтверждена ничем. Предприятия не демонстрируют высокие показатели, не расширяются, нет высокого уровня инвестиционной деятельности. Поэтому льготы должны предоставляться в размере отрасли и всем внутри нее».

Замдиректора НАПУ отметила, что будет усиливаться налоговый контроль. «Добросовестный налогоплательщик не должен бояться ничего, зная, что он находится под защитой государства. Но контроль будет усиливаться, государство должно защищать себя и поступления в бюджет, потому что это наши родители, дети и здоровье», — отметила эксперт.

В концепции говорится о внедрении электронного документооборота. «Пора переходить на современные методы, перестать бояться отсутствия бумажки или подписи, — сказала Гузаль Исламова. — Электронный документ проще отследить, он удобен в использовании и даст более широкие возможности администрирования».

«Мы говорим, что система должны быть кардинально изменена. Да, это революция, реформация. Придется перестраиваться всем — и бизнесу, и налоговым органами, но без этого невозможно достичь результатов, о которых сегодня мы все мечтаем», — заявила эксперт.

«Малый бизнес перестал быть малым, мы его взрастили, он отлично работает. Но давайте смотреть правде в глаза, — призвала представитель агентства. — Большая часть крупного бизнеса раздробилась, ушла в упрощенную систему, потому что ищет оптимизации. Это неправильно. Большинство предпринимателей боится выходить в общеустановленные налоги, потому что боится, что нагрузка утроится. Это правда. Поэтому мы говорим, что упрощенной системы не будет, но никто не говорит, что не будет малого бизнеса. Изменение налоговой системы даст возможность малому бизнесу вырасти и превратиться в крупный бизнес».

«Упрощенная система себя изжила»

Нынешняя налоговая система непомерно сложна, признала эксперт. Даже упрощенная система не так проста, обременительна и сложна для малого бизнеса. «Международные эксперты, когда видят наши расчеты, — просто в шоке: как можно заполнять по 5−6 листов», — рассказала она.

Для этого нужно вести бухгалтерский учет, содержать штат, это влечет большие административные издержки для предпринимателя. Он не может посчитать налоги, ему нужно держать людей, которые умеют это делать.

«Упрощенная система себя изжила, — заявила Гузаль Исламова. — Мы предлагаем отменить налог на прибыль юридических лиц, единый налоговый платеж, обязательные отчисления в государственные целевые фонды и налог на сверхприбыль. Вместо этих налогов мы вводим налог на дивиденды для предприятий, которые зарабатывают свыше 1 млрд сумов в год. А для тех, кто находится в зоне малого бизнеса и зарабатывает меньше, чем 1 млрд сумов, мы вводим налог с оборота и ничего больше».

Эксперт также отметила, что налог на доходы физических лиц предполагает, что по факту бремя и тяжесть по обеспечению зарплаты ложится на предприятие. «Мы знаем, насколько сложны расчеты, как велики эти расходы, и, конечно, не каждый готов показать „белые“ зарплаты. Мы убираем страховые взносы во внебюджетные фонды, единый социальный платеж и предлагаем оставить только доходы на налог физлиц».

«Бизнесу надо перестроиться, вы будете экономить достаточно большие деньги, и мы ожидаем, что вы будете повышать зарплаты своим сотрудникам, что рынок труда будет обеспечен сотрудниками, которые действительно достойны хороших зарплат», — подчеркнула Гузаль Исламова, обращаясь к представителям бизнеса.

Налог на добавленную стоимость предлагается оставить на очень низком уровне, но сделать его общим без исключения для всех. «Цепочка прерывания НДС, которая на сегодняшний день есть, ложится большим бременем на крупный бизнес. Мы говорим, что по сути этого налога не существует, даже если вы его видите в счет-фактуре, вы его уплачиваете за счет вашего покупателя. Можно взять в зачет, за что вы заплатили. НДС не должен пугать, это хорошая практика, которая применяется во многих странах», — сказала представитель НАПУ.

Она также перечислила положения концепции по другим налогам. Акцизный налог будет снижаться, будет пересмотрен перечень товаров, которые им облагаются.

Налог на потребление бензина и дизельного топлива останется. «По крайней мере, в течение некоторого времени, — уточнила эксперт. — Он пополняет местные бюджеты и не оказывает большого влияния на бизнес-активность».

Налоги для недропользователей остаются, подходы к исчислению налога на землю будут пересмотрены, налог на имущество также остается. «Однако сейчас ставка очень высока, любой инвестор будет задумываться, сколько будет платить, если привезет технологии, поэтому впоследствии этот налог будет снижен до 1%», — анонсировала Гузаль Исламова.

«Налог за пользование водой мы оставляем, для нас это суперважный налог, это ресурс, который сложно возобновляется, национальное богатство, которое мы считаем по каплям. Мы считаем, его необходимо увеличить», — заявила замдиректора НАПУ.

Единый земельный налог остается, поскольку хорошо себя зарекомендовал. «Вместо налога на сверхприбыль мы предлагаем ввести государственные роялти, потому что государство должно получать доходы от тех ресурсов, которые добываются, используются в предпринимательской деятельности и обладают высокой маржинальностью», — заключила эксперт.

В завершение Гузаль Исламова обратилась к предпринимателям: «Концепция открыта. Мы призываем вас: дайте нам ваш обратный отклик. Мы хотим вас услышать и сделать концепцию такой, чтобы она работала».