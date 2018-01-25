Бехзод Хошимов — экономист, докторант бизнес-школы Университета Висконсина в Мэдисоне (США). С мая 2016 года работает исследователем в Вайнартском центре предпринимательства. Имеет степени магистра экономики Университета Висконсина и бакалавра математики Нанянгского технологического университета (Сингапур).





В Узбекистане венчурным фондам и софинансируемым ими высокотехнологичным стартапам предоставлены налоговые льготы до 2023 года. Безусловно, хорошо, когда правительство пытается стимулировать инновации и развитие высокотехнологичного бизнеса в стране. Но данная инициатива, возможно, больше навредит индустрии высоких технологий, чем поможет.

Венчурные фонды, в случае если они начнут деятельность в Узбекистане, являются неотъемлемой, но нормальной (обычной) частью экономической экосистемы страны. В них нет ничего особенного, что требовало бы дополнительных мер по регулированию или субсидированию. Выражаясь на научном жаргоне, экстерналии от венчурного бизнеса не имеют масштабов, оправдывающих государственное вмешательство.

Любые льготы или преференции как отдельным компаниям, так и секторам в целом неминуемо влекут за собой перераспределение и перекосы, возможно, даже лазейки для коррупции.

Именно поэтому льготы и вмешательство в рынок со стороны государства должны пристально изучаться и приниматься в чрезвычайно исключительных ситуациях — в случаях, когда доказуемо, что рынок может привести к неблагоприятным последствиям. Случай с венчурными инвестициями не имеет такой исключительности.

В своей сути любой бизнес, в доле которого состоит хоть один инвестор, может (технически) быть обозначен как стартап, профинансированный венчурным фондом. Конечно, составители данного акта под словом «венчур» имеют в виду фонды, которые инвестируют в высокотехнологичные отрасли. Но, к сожалению, в этом и вся проблема. Данный акт означает, что для регистрации фирмы должны использоваться субъективные критерии вроде «инновационности» или «технологичности». Понятно, что могут возникнуть проблемы с интерпретацией таких определений, как «венчур», «инновации» или «высокотехнологичный».

Субъективность критериев создает дополнительную волокиту для настоящих венчурных предпринимателей, препятствуя быстрой регистрации фирм, и влечет за собой споры об определениях и дискуссии о степени «инновационности» отдельно взятого фонда. Отсутствие объективных критериев может препятствовать быстрой регистрации и создать дополнительную бюрократическую преграду.

Более того, в случае широкого интерпретирования слов «инновационный» или «венчурный фонд» есть риск предоставления всем остальным предпринимателям возможности налоговой лазейки. Будет неудивительным, если многие предприятия станут пытаться регистрироваться как фирмы, финансируемые венчурными фондами.

Дополнительно стоит отметить, что пять лет налоговых льгот — это очень короткий срок для венчурных фондов, который никак не сможет стимулировать этот сектор. Для новых фондов это решение практически не будет иметь силы, так как первые годы или даже первые пять лет большинство фондов не ожидает прибыли. Иногда такие фонды даже планово убыточны, то есть, налог с прибыли им бы и так не грозил. Так что мотивацией для создания новых фондов документ не послужит, а дополнительные препятствия при регистрации создать сможет.

Как я писал ранее, венчурным фондам, как и любым другим предприятиям, важно общее состояние инвестиционного и делового климата в стране. В Узбекистане необходимо работать над созданием нормальной правовой среды, обеспечением верховенства закона и защитой прав собственности. Особенно последнее крайне важно для развития технологий, так как высокотехнологичные компании из-за специфичности рода деятельности очень часто судятся и проводят много времени в патентных войнах.

Более того, создание по-настоящему инновационных продуктов требует немало капиталовложений и высокой квалификации кадров. При таких высоких затратах на исследования и инновации компании должны быть уверены, что их собственность надежно защищена судебными механизмами, а не административными гарантиями.

Такая же ситуация с привлечением иностранных венчурных фондов: для них общий бизнес-климат, уровень рисков и защита инвестиций намного важнее, чем кратковременная налоговая льгота. Развитие инновационной экономики в стране неотъемлемо связано с компетенцией и надежностью судебных органов власти. На сегодняшний день основной объем работы для развития инновационных технологий лежит в плоскости построения и поддержки институтов исполнения правосудия.

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