Указом Президента Шавката Мирзиёева от 22 января утверждена Государственная программе по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017—2021 годах в Год поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий.

Проект программы в период с 10 по 20 января прошел обсуждение среди населения, в том числе в интернете. В комментарии к указу отмечается, что от граждан поступило 4400 предложений и комментариев.

По итогам обсуждения отдельные правовые нормы по решению актуальных проблем, поднятых в большинстве предложений граждан, решено обозначить непосредственно в тексте указа, а не в Госпрограмме, т. е. они подлежат незамедлительной реализации.

К таким нормам, к примеру, относится один из самых обсуждаемых пунктов программы — отмена запрета на прием на работу граждан без временной или постоянной прописки либо учета по месту пребывания, а также ответственности работодателя за прием на работу таких граждан.

Сроком на два года объявлен мораторий на проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности субъектов предпринимательства. Таким образом, с момента публикации указа субъекты предпринимательства могут спокойно осуществлять свою деятельность, без отвлечения своего времени и ресурсов на проверки со стороны контролирующих органов.

Госпрограмма состоит из 5 разделов. В рамках Госпрограммы предусматривается разработка 37 законов (Избирательный кодекс, законы «О государственной службе», «О защите персональных данных», «О правах лиц с инвалидностью», «О науке», «Об инновационной деятельности» и другие), принятие 142 нормативно-правовых актов и реализация 52 практических мер, охватывающих различные сферы.

Первый раздел Госпрограммы посвящен совершенствованию системы государственного и общественного строительства.

Ключевым шагом станет принятие закона «О государственной службе». Документ, прежде всего, делая службу в государственных органах по-настоящему престижной, будет способствовать созданию достойной системы оплаты труда и социальной защиты государственных служащих, а также повысит их ответственность за состояние работы на вверенном участке. Каждый госслужащий своей службой должен будет ежедневно доказывать, что именно он достоин занимаемой должности.

Будет проведена реальная децентрализация государственных функций и полномочий. Во-первых, отдельные функции правительства, особенно в сфере лицензирования и разрешительных процедур, будут переданы министерствам и ведомствам, а также органам государственной власти на местах. Во-вторых, существенно будут расширены полномочия и упрочены позиции хокимов всех уровней как ответственных за реализацию государственной политики, обеспечение прав и интересов граждан в соответствующем регионе.

Конечная цель — сделать так, чтобы хокимы обладали реальными полномочиями, которые на деле позволят обеспечить ускорение социально-экономического развития регионов и благосостояния населения.

В качестве нового механизма реализации прав граждан на участие в управлении государством будет введена система коллективного электронного обращения — петиций. Она позволит гражданам ставить конкретные вопросы перед представительными органами государственной власти, которые должны реагировать на обращение, одобренное определенным количеством граждан.

Благодаря этому механизму активные граждане и общественные организации могут стать инициаторами решения различных проблем. Таким образом, на деле будет реализован принцип «Важнейшие решения, касающиеся жизни страны, принимаются на основе непосредственного диалога».

Следующее направление Госпрограммы — обеспечение верховенства закона и дальнейшего реформирования судебно-правовой системы.

Планируется разработать Концепцию по развитию уголовного и уголовно-процессуального законодательства в 2018—2021 годах, пересмотреть сроки давности привлечения лица к уголовной ответственности. Предусматриваются либерализация уголовной и административной ответственности, совершенствование процессуальных норм.

Для усиления судебного контроля за предварительным следствием судам будут переданы права выдачи санкции на обыск и прослушивание телефонных переговоров.

В целях предупреждения нарушения прав человека следственные изоляторы и учреждения исполнения наказания будут оснащены средствами видеонаблюдения.

Намечается оснащение дорожно-патрульных и патрульно-постовых служб органов внутренних дел видеофиксаторами, используемыми при их обращении с гражданами, что послужит предотвращению как случаев правонарушений со стороны граждан, так и злоупотреблений со стороны стражей порядка.

Госпрограмма предусматривает меры по упрощению института прописки и паспортной системы. В частности, граждане, не имеющие постоянной прописки в городе Ташкенте и Ташкентской области, смогут приобретать недвижимость на вторичном рынке.

Третье направление Госпрограммы посвящено развитию экономики и поддержке активного предпринимательства.

В сфере развития и либерализации экономики намечается поэтапный переход к новой модели инновационного развития, основанной на передовых идеях, смарт-технологиях и ноу-хау.

Будут разработаны правовые основы для создания и развития венчурных фондов, венчурного финансирования, а также механизмы, стимулирующие внедрение в экономику инноваций и новых технологий.

На срок до 1 января 2023 года предоставлены налоговые льготы венчурным фондам, высокотехнологичным стартапам, научно-исследовательским учреждениям, инновационным центрам, проектно-конструкторским бюро по доходам, полученным от продажи (передачи в пользование) предпринимателям собственных новых технологий.

Для обеспечения прозрачности и законности предоставления земельных участков намечается внедрение электронных торгов в сети интернет. Предусматривается создание системы по реализации государственных активов через электронные торговые площадки.

Будет кардинально пересмотрено законодательство о банках и банковской деятельности, внедрены «цифровой банкинг», «интернет-банкинг» и иные современные технологии в этой сфере.

Намечается продолжение работы по совершенствованию и оптимизации налоговой и таможенной политики, снижению налоговой нагрузки, упрощению налогового и таможенного администрирования.

Особое внимание будет уделено развитию сферы туризма, стимулированию развития въездного и внутреннего туризма, упрощению административных и визовых процедур для туристов.

Следующий раздел Госпрограммы — развитие социальной сферы.

В целях определения размера доходов, необходимых для достойных условий жизни населения, предусматривается правовое регулирование вопросов относительно «потребительской корзины». Намечается поэтапный переход к системе определения размеров заработной платы, пенсий и других социальных платежей с учетом «потребительской корзины» в разрезе регионов.

Будет продолжена работа по совершенствованию системы медицинской помощи и улучшению качества медицинских услуг. Намечается внедрение системы «умная медицина», инновационных технологий в здравоохранение.

Предусматривается создание и открытие 2000 социальных аптек, которые станут обеспечивать население качественными лекарственными препаратами по доступным ценам.

Для обеспечения роста потребности населения, особенно молодых семей, в доступном жилье в 2018 году в 1,5−2 раза будет увеличен объем строительства жилья такого типа. На эти цели направляются 5,286 трлн сумов.

Для полного охвата населения телекоммуникационными услугами предусматривается прокладка 2000 км оптоволоконных линий связи в отдаленных районах, увеличение скорости интернета в 2,5 раза и введение в строй более 4000 опорных станций мобильной связи.

Обеспечение безопасности, межнационального согласия и религиозной толерантности, осуществление взвешенной, взаимовыгодной и конструктивной внешней политики — пятое направление Госпрограммы.

Будет разработана и принята Концепция государственной политики по сотрудничеству с соотечественниками, проживающими и работающими за рубежом.

Планируется осуществить комплекс мер по социальной реабилитации граждан, попавших под влияние экстремистских идей, совершенствованию системы возврата таких граждан в здоровую среду.

Будет пересмотрена система религиозного просвещения, чтобы сделать ее более эффективной и действенной, особенно среди молодежи.

На реализацию предусмотренных Госпрограммой мероприятий будет направлено 13,5 трлн сумов и 1,3 млрд долларов США.