Президент Федерации футбола Узбекистана (ФФУ) Умид Ахмаджонов избран президентом Национального олимпийского комитета (НОК).

Внеочередная отчетно-выборная генеральная ассамблея НОК прошла 16 января в Ташкенте, сообщила пресс-служба ФФУ. В ней участвовали премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и председатель Государственного комитета по физической культуре и спорту Рустам Курбанов.

На посту главы НОК Умид Ахмаджонов сменил Алишера Султанова, председателя правления компании «Узбекнефтегаз», возглавлявшего комитет с января 2017 года.

Новыми вице-президентами НОК стали Алишер Султанов, Салим Абдувалиев, Ойбек Касымов и Муроджон Азимов. Жасур Матчанов избран генеральным секретарем НОК.

Выступая на ассамблее, Умид Ахмаджонов пообещал приложить все силы для оправдания оказанного ему доверия и развития олимпийских видов спорта в Узбекистане.