Президент Шавкат Мирзиёев постановлением от 22 января утвердил Соглашение между правительствами Узбекистана и России о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях.
Соглашение было подписано в Ташкенте 29 декабря заместителем премьер-министра Нодиром Отажоновым и генеральным директором государственной корпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым.
Документ создает правовую основу для взаимодействия двух стран в области мирного использования атомной энергии.
Timur Ahmedov
на канале Пятница идет передача про Фукусиму и пригородах в наше время, подумайте, оно этого не стоит. Технология Японии опережают всех взятых СНГ лет на 100, а последствия ужасные.
Алексей Воробьев
Timur Ahmedov
О какой отсталости вы говорите? Россия лидер в области атомной энергетике, а также гораздо дешевле обходится и строительство и эксплуатация.
Если бы технологии Японии опережали как вы выразились лет на 100, то у них бы не произошли проблемы с электростанциями, в том то и дело, что их технологии не лучше российских ничуть. Почитайте о технологиях российских атомщиков по обогащению урана в газовых центрифугах нового поколения! И себестоимость и кпд, и сравните эти показатели с японскими.