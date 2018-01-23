Президент Шавкат Мирзиёев постановлением от 22 января утвердил Соглашение между правительствами Узбекистана и России о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях.

Соглашение было подписано в Ташкенте 29 декабря заместителем премьер-министра Нодиром Отажоновым и генеральным директором государственной корпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым.

Документ создает правовую основу для взаимодействия двух стран в области мирного использования атомной энергии.