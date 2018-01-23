Алишер Файзуллаев, доктор политических наук, профессор УМЭД, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан, бывший Фулбрайтовский исследователь во Флетчерской школе права и дипломатии Тафтского университета и Института изучения дипломатии школы зарубежной службы Джорджтаунского университета (США), член Международного редакционного совета The Hague Journal of Diplomacy (Гаагский журнал дипломатии) делится размышлениями о подготовке современных дипломатов.

Недавнее выступление Президента Шавката Мирзиёева на совещании по вопросам развития внешней политики и дипломатии стало крупным событием в общественно-политической жизни Узбекистана. Глава государства дал критический анализ деятельности Министерства иностранных дел и его зарубежных представительств, Университета мировой экономики и дипломатии (УМЭД) и подготовки отечественных дипломатов. Поставлены большие задачи перед внешнеполитическим ведомством, в том числе в области подготовки и профессионального роста дипломатов. Исходя из своего опыта работы в качестве дипломата и ученого в сфере дипломатии, хотелось бы поделиться зарубежной практикой подготовки дипломатов, а также размышлениями по актуальным вопросам, стоящим перед нами в этой области.

Дипломатия — профессия весьма универсальная, ибо дипломатам приходится заниматься широким кругом вопросов, в том числе политического, экономического, торгового, правового, культурного характера. Дипломату надо быть хорошим коммуникатором, переговорщиком, аналитиком, лоббистом, уметь достойно представлять свою страну на международной арене и защищать ее интересы, обладать большими знаниями, опытом, проницательностью, владеть иностранными языками, пользоваться доверием как своего правительства, так и правительства страны пребывания, быть стрессоустойчивым и управлять собой даже в самых трудных ситуациях. Все без исключения страны уделяют первостепенное внимание подготовке высококвалифицированных дипломатов, потому что это напрямую связано с вопросами защиты и продвижения национальных интересов на международной арене. Но какой-либо универсальной и общепризнанной в мире системы подготовки дипломатов не существует: каждое государство готовит дипломатов исходя из собственных приоритетов и опираясь на свои ресурсы. Вместе с тем, есть и определенные характерные моменты в деле подготовки дипломатов. Это касается, прежде всего, вопросов отбора и повышения квалификации дипломатических работников.

Конкурсный отбор на дипломатическую службу

Начну с того, что никакой вуз в мире не готовит дипломатов. Конечно, многие университеты предлагают бакалаврские, магистерские и докторские программы и курсы по международным отношениям, мировой политике и дипломатии, но соответствующие дипломы вовсе не говорят о том, что их обладатели квалифицированы работать в сфере дипломатии. В мире мало таких специализированных вузов, как Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), Китайский университет иностранных дел, пекинский Университет международных отношений и УМЭД, и лишь малая толика выпускников этих и подобных высших учебных заведений попадают на работу в МИД (кстати, в 2016 году по показателю трудоустройства выпускников МГИМО занял первое место среди российских вузов).

Во всех развитых странах дипломатом можно стать, лишь пройдя конкурсный отбор, сдав соответствующий государственный экзамен. Такие экзамены считаются самыми сложными в системе конкурсных испытаний для принятия на государственную службу. Во многих странах за вакантное место конкурируют от 10 до 150 и более человек.

В некоторых странах, например, России, определены должности, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при назначении на которые конкурс может не проводиться. В отдельных государствах практикуется возможность перехода на дипломатическую службу из других видов государственной службы, но, как правило, после определенных экзаменов или других видов испытательных процедур.

Государственные экзамены на дипломатическую службу и проверка кандидатов с точки зрения вопросов безопасности длятся, как правило, довольно продолжительное время. В некоторых странах, например, в Великобритании, это может занять до одного года. Сами экзамены обычно включают проверку знаний в области международных отношений и мировой политики, истории, дипломатии, экономики, написание эссе и устное собеседование, а также знание иностранных языков. Широко практикуются и ситуационные игры, в которых проверяются коммуникативные и поведенческие навыки кандидатов, их сообразительность и умение вести себя в различных ситуациях. В некоторых странах используются и психологические тесты. Везде первостепенное внимание уделяется состоянию здоровья кандидатов. Сейчас все больше стран требуют от кандидатов знания минимум двух иностранных языков. Особенно приветствуется владение такими довольно трудными, но востребованными языками, как китайский, арабский и русский. Знание английского языка считается безусловно важным.

В подавляющем большинстве государств в конкурсе могут участвовать выпускники всех без исключения признанных вузов — обладатели дипломов в различных сферах. С учетом специфики государственных экзаменов для работы во внешнеполитическом ведомстве, как правило, в более выгодном положении оказываются те, кто изучал политологию, международные отношения, политическую экономию, историю, географию и языки. Но и остальные, независимо от специальности по диплому, могут конкурировать с ними, если смогут подготовиться. В некоторых странах, например, в Италии, в конкурсе могут участвовать лишь обладатели университетского диплома по таким специальностям, как политические науки, право, финансы, банковское дело, статистика, демография и некоторые другие. Исходя из своих потребностей, министерства иностранных дел могут менять такой список, добавляя или убавляя те или иные специальности. Вузы в Италии, к примеру, предлагают специальные программы подготовки к сдаче государственных экзаменов для работы в МИДе.

Конкурсные испытания на публично объявленные вакансии — важнейшее звено в системе подготовки дипломатов. Это обеспечивает равный доступ к дипломатической работе всем желающим и позволяет отобрать самых достойных и мотивированных. О значимости такого конкурсного отбора говорит и то, что, например, в США президент создает экзаменационный совет дипломатической службы, состоящий из 15 членов, не менее 5 из которых не должны быть государственными служащими. При этом конкурс должен проводиться на принципах равных возможностей, независимо от политической ориентации, расы, цвета кожи, пола, вероисповедания, этнического происхождения и семейного положения кандидатов. В документах британского внешнеполитического ведомства отмечается, что членом дипломатической службы можно стать, пройдя через справедливый и открытый конкурсный отбор. Разумеется, во всех государствах в таком конкурсе могут участвовать лишь граждане страны. Но может быть разница в допустимом возрасте конкурсантов. В Индии и Италии — от 21 года до 30 лет, в США — от 20 до 59 лет на момент подачи документов.

Министерства иностранных дел ряда стран регулярно организуют стажировки для заинтересованных студентов. Попасть на них весьма непросто: кандидатов бывает много, и они должны пройти сложный отбор, включающий собеседование и проверку с точки зрения возможного допуска к секретным и закрытым документам. В США такая проверка кандидатов-студентов может длиться до трех месяцев и больше. Проверяются правильность предоставленных личных данных, наличие у кандидата долгов по выплате студенческих займов, проблем с банковскими кредитами, налогами, бывшими работодателями, не нарушали ли они законы, не злоупотребляли ли алкоголем и наркотиками и другое. Пройдя отбор, стажеры имеют возможность поработать в дипломатических представительствах Соединенных Штатов за границей или в офисах Государственного департамента в стране.Студенты, которые успешно прошли стажировку в министерствах иностранных дел, приобретают важные знания и навыки, которые затем могут им помочь при поступлении на дипломатическую службу.

Чтобы ориентировать претендентов на дипломатическую службу, многие министерства иностранных дел стараются обозначать, какими качествами должен обладать дипломат. Для МИД Индии — это способность принимать решения, хорошие коммуникационные навыки, отличные знания о народах других стран и современной политике, лидерские и аналитические способности. Британское внешнеполитическое ведомство указывает на следующие основополагающие ценности дипломатической службы: ставить общественную службу выше личных интересов, честность, объективность и непредвзятость. Госдепартамент США отмечает необходимость таких качеств, как уравновешенность, интерес к работе в качестве дипломата, способность работать в иной культурной среде и использовать свой предыдущий опыт, различную информацию и аналитические умения, инициативность, лидерские качества, способность оценивать ситуацию и события, объективность и честность, умение общаться и писать, планировать и организовывать, навыки использования количественных методов анализа, находчивость и умение работать с другими людьми. Конечно, во всех без исключения странах придают большое значение патриотизму — без любви к своей стране и желания служить ей стать хорошим дипломатом невозможно.

Учебные курсы для дипломатов

Итак, первый, важнейший этап подготовки дипломатических кадров в развитых странах — конкурсный отбор, в котором могут участвовать все заинтересованные граждане государства определенного возраста и с дипломом о высшем образовании. После отбора кандидатов, как правило, начинается период профессионального тренинга в рамках дипломатических академий при министерствах иностранных дел. В большинстве стран такой первоначальный тренинг длится недолго — от нескольких недель до нескольких месяцев. Например, в Малайзии — полгода, в Японии — один месяц (но затем продолжается в течение двух лет без отрыва от работы в МИДе). В некоторых странах, например, в Германии, Индии, Китае и странах Латинской Америки, принятый на работу дипломат начинает свою профессиональную деятельность лишь после прохождения специального курса, который длится от года до двух лет. Раньше в Великобритании принятые на работу дипломаты начинали свою деятельность сразу, без всякого начального тренинга, то есть британцы были сторонниками модели «обучения на месте». Но сейчас ситуация изменилась: в 2015 году при британском МИДе была создана дипломатическая академия, которая предоставляет базовые курсы, а также тренинги на уровне практиков и экспертов. Дипломатическая академия при МИДе Великобритании, как и многие другие аналогичные институты, предоставляет и онлайн-курсы для дипломатов и других госслужащих, но впервые среди дипакадемий мира она начала обучать и местный персонал, работающий в британских загранучреждениях.

Первые в мире институты по тренингу дипломатов — аналоги современных дипломатических академий — были созданы в Ватикане (в 1701 году), затем во Франции (1712) и Австрии (1754). Среди республик бывшего Союза — ныне независимых государств — дипломатические академии при МИДах имеются в Азербайджане (в 2014 году Азербайджанская дипломатическая академия ADA была преобразована в университет при МИДе — ADA University), Кыргызстане, России и Украине. В других странах при министерствах иностранных дел функционируют: в Армении — Дипломатическая школа, в Грузии — Дипломатический учебный центр, в Туркменистане — Институт международных отношений. В Казахстане действует Институт дипломатии в составе Академии государственного управления при президенте. В Узбекистане — дипломатические курсы при УМЭД, который подчиняется МИДу. В некоторых из вышеотмеченных школ можно получить и степени магистра и доктора. В России треть всех принимаемых на работу в МИД — выпускники Дипломатической академии при МИДе.

В настоящее время многие государства имеют свои дипломатические академии или институты, которые предлагают различного рода курсы — от весьма коротких до двухгодичных. 91% из них формально связаны с министерствами иностранных дел своей страны, в 76% этих академий преподают карьерные дипломаты, 42% — предоставляют места для иностранных слушателей, 29% (и эта цифра растет) — предлагают онлайн-курсы, 69% министерств иностранных дел требуют от своих сотрудников среднего звена прохождения определенных курсов для повышения в должности. Как правило, в дипломатических академиях при министерствах иностранных дел проходят различного рода курсы не только дипломаты-новобранцы и действующие дипломаты, но и другие государственные служащие, которые повышают свою квалификацию для работы на международной арене или с иностранными государствами и организациями. Так, в Институте заграничной службы Госдепартамента США ежегодно обучаются более 170 тысяч слушателей из американского внешнеполитического ведомства и более 50 других правительственных ведомств и учреждений. Этот институт предлагает 600 курсов в своем учебном кампусе и еще 275 курсов в режиме дистанционного обучения, а также изучение более 70 иностранных языков. Некоторые дипломатические академии при министерствах иностранных дел, например, Турции и Южной Кореи, предлагают специальные курсы для зарубежных дипломатов.

В дипломатических академиях принятые на работу в МИД новые сотрудники знакомятся с деятельностью своего министерства, проходят различные курсы по дипломатическому протоколу, коммуникационным умениям, ведению переговоров, международной политике и экономике, иностранным языкам, аналитической работе, количественным методам анализа, умению составлять дипломатические документы, лидерству, принятию решений, информационной безопасности, работе в загранпредставительствах и т. п. Особое значение придается таким самым актуальным направлениям дипломатической работы, как экономическая, цифровая и публичная дипломатии. В США все новые дипломаты должны пройти и курсы по работе в социальных сетях и публичному выступлению. Национальная дипломатическая академия Республики Корея дважды в год организует специальные двух- или трехнедельные курсы для всех вновь назначенных послов, на которых особое внимание уделяется вопросам лидерства, менеджмента, дипломатической компетенции, внешней политики и стратегическим приоритетам государства. Во многих дипломатических академиях есть и специальные курсы для выезжающих за границу дипломатов всех уровней и их супруг (супругов). Разнообразные курсы для дипломатов предлагает и Учебный и научно-исследовательский институт Организации Объединенных Наций.

Многие министерства иностранных дел не ограничиваются обучением своих сотрудников у себя в дипломатической академии. Китайский МИД, например, ежегодно отправляет 140 своих дипломатов, прошедших отбор, на годичные учебные программы в лучшие мировые вузы. Мне приходилось видеть дипломатов из Китая и других стран, обучающихся по направлению своих министерств иностранных дел в магистерских программах в известных американских дипломатических школах.

Как повысить качество дипломатической службы в Узбекистане

В условиях усиления международной конкуренции отбор и подготовка дипломатических кадров приобретает возрастающее значение. Считаю, что настало время ввести систему конкурсного отбора отечественных дипломатов на основе сдачи государственных экзаменов и собеседования; при этом важно, чтобы кандидат владел государственным языком, а также хотя бы двумя иностранными языками. Ввиду особой государственной значимости вопроса, желательно создание авторитетного экзаменационного совета по отбору кандидатов на дипломатическую службу.

Полагаю, необходимо разработать и принять положение о государственном экзамене для поступления на дипломатическую службу с указанием соответствующих требований. И пусть все эти требования будут публичными — это поможет обеспечить участие широкого круга кандидатов и прозрачность процесса отбора.

Дипломатическая работа требует больших знаний и многих умений, систематического и регулярного повышения квалификации. Увы, из-за большой перегруженности работой это не всегда удается. Но дипломат должен постоянно читать и приобретать новые знания, быть в курсе современных тенденций в области международной политики, экономики, науки, торговли и инвестиций, совершенствовать свою языковую подготовку, кругозор, грамотность в области информационных технологий. Иначе он отстанет от жизни, станет профессионально малопригодным. Для дипломатов Узбекистана также важно знать нашу богатую дипломатическую историю и труды великих предков по дипломатии — это один из важнейших ресурсов.

В Узбекистане, как и во всем мире, особую практическую значимость приобретают экономическая, цифровая и публичная дипломатии, поэтому необходимо придавать повышенное внимание подготовке специалистов в этих сферах.

Для поднятия эффективности подготовки и повышения квалификации дипломатических кадров Узбекистана, считаю, следует создать современную, хорошо оснащенную дипломатическую академию при УМЭД, в которой могли бы проходить различные курсы не только сотрудники МИДа, но и других государственных органов, а также заинтересованных общественных организаций и частных структур. В работе такой академии могли бы делиться своим опытом и опытные дипломаты, а также другие специалисты.

Уверен, что сам УМЭД как уникальный и нужный вуз следует и далее укреплять, усиливая его учебный, научный и кадровый потенциал, а также связи не только с МИДом, но и с другими министерствами, государственными ведомствами, общественными организациями и частным сектором. За четверть века своего существования университет подготовил большое количество специалистов в области международных отношений, международных экономических отношений и международного права. Среди его выпускников — депутаты, заместители министров, послы, старшие дипломаты, профессора, предприниматели, сотрудники авторитетных международных организаций.

В связи с глобализацией и усложнением международных отношений потребность в высококвалифицированных специалистах-международниках будет только усиливаться, и УМЭД — единственный в своем роде университет во всей Центральной Азии — призван выйти на новый уровень и отвечать современным растущим требованиям. Думаю, УМЭД следует больше привлекать иностранных студентов, это послужит повышению его международной конкурентоспособности.

Важно также обеспечить регулярное повышение квалификации всех без исключения дипломатических работников, улучшать их языковую подготовку. Молодым дипломатам после их зачисления в МИД, как мне представляется, следует пройти недельный ориентационный курс, а также трехнедельный базовый тренинг для начала профессиональной деятельности. Важно приступить и к созданию своих онлайн-курсов для начинающих и опытных дипломатов.

Дипломатическая работа всегда была престижной, но вместе с тем очень сложной и ответственной. Ставя новые, повышенные требования для поступления на дипломатическую службу, а также поднимая планку для ныне действующих дипломатов, необходимо позаботиться о соответствующем социальном и материальном обеспечении дипломатических работников, статуса МИД и мидовской работы — об этом говорил и Президент Шавкат Мирзиёев в своем выступлении. Государство в целом и МИД должны быть кровно заинтересованы в привлечении самых достойных и подготовленных молодых людей к дипломатической работе, создавать необходимые условия для повышения их квалификации и профессионального роста.

Считаю, что нужно скорее принять закон о дипломатической службе, который не только станет правовой основой дипломатической службы и деятельности Министерства иностранных дел и его загранпредставительств, но и даст гарантии социальную защиты и льгот, полагающихся дипломатам во время их работы и после выхода на пенсию. Узбекистан — единственная среди постсоветских стран, где еще нет закона о дипломатической службе. На качество дипломатических работников влияет и наличие четкой и работающей системы ротации кадров, а также утверждение этических норм дипломатической службы.

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