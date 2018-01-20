Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе посещения мавзолея Хакима Термизи в Сурхандарьинской области в пятницу отметил, что глубоко опечален гибелью соотечественников в Актюбинской области Казахстана, и выразил соболезнования их близким.

«Случившаяся трагедия свидетельствует о многом, в том числе о том, что у нас еще много долгов перед народом. Люди вынуждены искать работу в других странах из-за того, что мы не создали для них условий. Конечно, это говорит о том, что руководство страны, руководители всех звеньев не устранили все недостатки и проблемы в свое время», — признал глава государства.

«Не зря говорят, что они мытарствуют и мучаются в чужих странах. У них, бедняг, ведь тоже есть надежды перед Богом, [они уезжают,] чтобы прокормить семью, привезти деньги своему отцу… Совсем еще молодые ребята… Все из Узбекистана. Конечно, все мы глубоко опечалены. Соболезнования их родителям», — сказал Президент.

Видео

Видео: Пресс-служба Президента Узбекистана