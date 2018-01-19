32,1% граждан, опрошенных Центром изучения общественного мнения «Ижтимоий фикр», на вопрос «Сколько вам необходимо денег в месяц для того, чтобы вы смогли полностью обеспечить себя и свою семью?» назвали сумму в 2−3 млн сумов. 23,6% респондентов ответили, что им хватило бы 1−2 млн сумов, 12,5% — до 1 млн сумов. 9,9% граждан назвали цифру в 5 млн сумов и больше.
В опросе приняли участие 1100 человек от 18 лет и старше во всех регионах страны, из них 49,1% — мужчины и 50,9% — женщины. Количество опрошенных граждан в городской и сельской местности было выбрано пропорционально численности проживающего населения и составило 51% горожан и 49% сельчан.
57,8% граждан сообщили, что их личное благосостояние и материальное положение семьи в 2017 году улучшилось. 40,2% респондентов заявили, что уровень их благосостояния не изменился. 2% отметили понижение материального состояния.
Улучшение материального положения и повышения благосостояния семьи отметили военнослужащие, работники государственных учреждений и негосударственных организаций, фермеры и предприниматели.
В региональном разрезе этот показатель выше в сельской местности: увеличение общей суммы денежных поступлений в свой бюджет отметили 63,4% опрошенных сельчан, среди горожан такой ответ дали 50,7% опрошенных.
Среди респондентов, заявивших о росте доходов, больше мужчин (61,3%), чем женщин (53,7%). В возрастном разрезе на это чаще всего указывали граждане возрастных групп 20−29 лет и старше 70 лет.
Исследование выявило, за счет каких источников у граждан возросла общая сумма денежных поступлений. Более 60% участников опроса, особенно проживающих в сельской местности, выделило рост доходов за счет выращенного урожая на приусадебном участке, а также от продажи домашнего скота, птицы и молочной продукции. Почти половина респондентов (47,8%) указала на рост размеров заработной платы, более 40% респондентов отметило рост денежных поступлений за счет предпринимательской и фермерской деятельности.
Источники денежных поступлений в личный бюджет и бюджет семьи
(в % многовариантный)
%
Доходы от выращенного урожая на приусадебном участке, от продажи домашнего скота, птицы, молочной продукции
61,0
Рост размера заработной платы работающих членов семьи
47,8
Рост доходов от предпринимательской, фермерской деятельности
41,7
Рост размера пенсии
21,4
Денежные переводы членов семьи, находящихся в трудовой миграции
19,6
Рост размера социального пособия
8,3
Доходы от сдачи недвижимого имущества в аренду
4,3
Денежные переводы членов семьи, проживающих на ПМЖ в другой стране
3,5
Дивиденды (процент) от банковских вкладов, акций, ценных бумаг
1,8
Как свидетельствуют результаты опроса, основная часть расходов граждан приходится на долю приобретения продуктов питания, оплату коммунальных услуг, покупку лекарств, медикаментов, а также на лечение — свое, либо членов семьи.
В ходе опроса респондентам было предложено отметить имеющиеся в их семьях товары длительного пользования. Подавляющее большинство указало на наличие телевизора, мобильного телефона и холодильника. Почти 40% опрошенных отметили, что имеют автомобиль, стиральную машину, микроволновую печь, кондиционер, а также спутниковое телевидение, радио и домашний телефон.
Товары длительного пользования
(в % от числа опрошенных, без учета «затруднились ответить»)
Да
Нет
Телевизор
95,5
4,4
Параболическая антенна, кабельное ТВ
30,9
69,0
Холодильник
76,2
23,6
Радио (без магнитофона)
30,4
69,6
Музыкальный центр
14,3
85,1
Компьютер
22,8
77,0
Модем, выход в Интернет
14,5
85,1
Кондиционер
24,7
75,0
Стиральная машина
38,5
61,3
Пылесос
43,5
56,3
Телефон домашний
30,3
69,5
Мобильный телефон
90,9
8,8
Автомобиль
37,5
62,3
Миксер
21,1
78,5
Блендер
13,5
86,1
Микроволновая печь
39,5
60,4
В современных узбекистанских семьях, как показал опрос, растет интерес к приобретению новых товаров: телевизоров с плоским экраном, мобильных телефонов, планшетов и других гаджетов. Вместе с тем постепенно исчезают устаревшие, изжившие себя предметы повседневного пользования, такие как видеомагнитофон, музыкальный центр, магнитола и другие. Темпы оснащения домохозяйств современной бытовой и электронной техникой растут и относительно равномерны по территории республики.
Согласно результатам опроса, узбекистанцы используют полученные доходы и накопления, на улучшение жилищных условий своей семьи и приобретение товаров длительного пользования. В ходе опроса респонденты отметили, что в 2017 году улучшили состояние жилья, отремонтировали квартиру, дом, приобрели мебель, бытовую технику.
В регионах страны граждане особо выделили возможность, которая появилась особенно у социально уязвимых слоев населения по приобретению доступного жилья, предоставления кредитов, товаров длительного пользования в рассрочку.
Согласно результатам опроса, около трети его участников имеет денежные сбережения. Анализ результатов опроса в возрастном разрезе выявил линейную зависимость: чем старше участники опроса, тем больше они склонны делать денежные накопления. Граждане, состоящие в браке, чаще откладывают деньги, чем холостые и разведенные.
Исследование выявило, что большая часть респондентов (78,4%), имеющих денежные накопления, предпочитает хранить их дома. Значительно реже граждане хранят денежные сбережения в банках (5,8%), вкладывают в недвижимость (3,9%), иностранную валюту (5,6%), ювелирные изделия (3,4%).
Как выявило исследование, основной целью, для которой граждане осуществляют денежные накопления, является проведение свадебных мероприятий. В ходе опроса 61,9% участников опроса отметили, что откладывают деньги на приобретение приданного для дочери или проведения свадьбы сына. Почти 40% респондентов инвестирует в детей с целью оплаты их дальнейшего образования и создания для них материальной базы на будущее. Распространенной причиной, по которой население откладывает деньги, являются средства на «черный день» и оказание помощи престарелым родителям.
На что откладываются деньги?
(многовариантный вопрос, %)
2017
На свадьбу, приданое детям
61,9
С целью оплаты обучения ребенка и создания для него материальной базы на будущее
39,6
Для оказания помощи престарелым родителям
30,3
На приобретение товаров длительного пользования
20,1
На «черный день»
41,5
На открытие бизнеса
12,3
На приобретение дорогостоящей недвижимости
11,4
На отдых, в том числе за рубежом
6,8
В ходе опроса 14,1% участников отметили, что член их семьи или они сами обращались в банк с просьбой о предоставлении кредита.
Исследование выявило, чтов большинстве случаев (66,7%) граждане предпочитают кредит в банке с целью открытия нового бизнеса или для инвестиции в существующий бизнес. Респонденты, как показал опрос также обращаются в банк с просьбой о предоставлении кредита для приобретения бытовой техники — телевизора, холодильника, стиральной машины, кондиционера
Maks Corp
Кто интересно мог написать что до 1го миллиона хватит прожить, я думаю что от 2х до 3х миллионов хватит прожить не шиковать
Shakhrukh Tashnazaroff
Это если помимо основного дохода? Хорошо иметь домик в деревне, когда квартира в центре города, да.
Nadir Khusanhodjayev
Сумма 2-3 млн на семью? А какая должна быть семья, чтобы этих денег хватало на еду, одежду, лекарства, оплату за комм услуги и прочее. Опять сказки и байки.
Фарзод Валиев
Осуществите, пожалуйста!!!)))
Sergey Niyazmetov
Себя — может быть, семью — нет.
capone iva
Когда в Государстве будут платить эти 2-3 миллиона?
Timur Natus Vincere Rustamov
Себя как нибудь можно прокормить на 3 мл. но точно не семью. Вы среднею квартплату, продукты питания и одежду посчитайте?
Анна Сабинова
3 млн на семью из 4-ех человек это просто с голоду не умереть и коммуналки заплатить )) все! )
Артем Меликов
Респонденты обычно называют те суммы, которых, как они считают, им хватило бы для обеспечения своих текущих потребностей. Но вряд ли кто-то будет доволен текущим доходом, ведь людям свойственно всегда хотеть немного большего, чем то, что они получают сейчас. Из этого следует вывод, что более 60 процентов опрошенных живут, так сказать, “на грани“, не получая даже названного дохода. Ибо как можно прокормить целую семью на 2-3 млн сум, учитывая текущие цены?!
david david
тут нужно обратить внимание, что наименьший расход на продукты у жителей сельской местности.
да и суммарный доход у них ниже. и это скорее всего те, кто может прожить на 1млн, ибо они так всю жизнь жили.
а у жителей города доход выше, но и расходы больше.
поэтому для города нужны зарплаты в 5-10млн, а для сельским жителям раздавать часть земель в безвозмездное пользование.
например, поселок Эшонгузар..
это вообще гибрид. с десяток панельных домов окруженных частными домами.
в итоге работы нет, возможности кормиться с земли тоже нет.. тут либо дать каждому жителю по 10-соток в безвозмездное пользование либо принять в состав Ташкента(что уже 25 лет обещают)
alijon karimov
По-моему, среди источников дохода на первом месте должен быть денежные переводы.
Muzaffar Rustamov
Спасибо Ижтимоий фикр за правдоподобные известия, нежели информации которые публиковали год или два назад. Очень жаль что находясь офис в Ташкенте, имея все доступы к интернету, участвуют только 11000 человек в опросе, из 32,5 миллионного населения. Может это недоверие Центра социологического иследования к сети, и может от того что придерзивается принципа “не стоит сеять панику опубликовав реальные цифры“. Так же хочу сказать что официальный сайт Центра, а их как то несколько в Golden Page, да и они не работают.
Ирен Доронина
Семья отец, мать и сын 3 миллиона достаточно при условие что есть квартира
Василий Камельян
Пей вода,еш вода..!Как то так))
дмитрий ясненский
чтобы нормально питаться, и оплачивать ком. услуги и связь на одного человека еле хватит 2млн в месяц, а чтобы еще отложить на отпуск раз в год, хотя бы в санаторий Узбекистана или на одёжку — еще лям накинуть надо. Так что считаю от 3млн и выше надо, для достаточной жизни
Kira Iga
Если почти 40 процентов ответили что имеют автомобиль, то понятно что им хватает, потому что зарабатывают хорошо, простые люди автомобиль не могут себе позволить при зарплате в 150$ а то и меньше просто смешно слышать этот бред
Павел Сергеев
если посмотреть в долларовом эквиваленте, то на семью из четырёх человек в большом городе необходимо не менее $500 то есть 4000000
Гран Торино
Да возможно в сельской местности если есть подсобное хозяйство. А в Ташкенте это 4,5-5 млн.
Юрий Иванович Иванов
Особенно если есть зарплаты в 500тыс сум. И на коммунальные уходит по 100тыс. А про пенсии инвалидам я вообще молчу. Скажите как можно прожить на 207тыс сум в месяц??
Tulaev Gerakl
ну это маловато 1до 3 миллиона на семью от себя скажу что на семью с 3 человек городе Ташкенте 500$ ито если увас есть квартира то хватить на хорошое проживание.
Игорь Шалдыбин
пенсия 400 тс. на месяц. Всё. Правда было 300. За 45 лет непрерывного стажа.
Ardallion Von Spiderhunt
На одного человека 2-3 миллиона — это только, чтобы 1 человеку ВЫЖИТЬ, (кварплата+коммунал. +вода-еда).
Ashat Nezametdinov
2-3 млн. сумов вполне хватит чтобы прокормить семью из 3-4 человек. Только прокормить. Здесь не имеется ввиду приобретение недвижимости, транспорта, открытия банковского счёта, накопления на всякий случай и т. п.
Виктор Неизвесный
Чтобы прокормить семью нужно минимум 2-3 миллиона на каждого члена, а не на всех!
Батыр Зенюков
Точно граждане. Мне бы дали такую зарплату, я бы рад был. На счёт грани да,я все до копейки трачу, нечего не остаётся. Зарплата моя 720000 тыс.сумм.
Владислав Горбачев
Нужно проводить опрос не среди военнослужащих и предпринимателей, а среди просто народа, выйти на базары и спросить, вот там они сильно удивятся, там и 10 млн думаю можно будет услышать вполне. А так да, если хотя бы муж и жена будут получать 2-3 млн. каждый, это будет более реалистично))
Ирен Доронина
У кого какие запросы ну не меньше 1 миллиона на человека
Nemat Akhmedov
Наверное если каждый член семьи будет зарабатывать такую сумму или приблизительно.
Gani Djilbaev
ну, это зависит от того, где жить. 2 млн в Таше не хватит, инфа 100%
а в ауле, в Таш области вполне. ибо есть огород и живность
Алик Мб Стар
Проведите опрос среди пенсионеров! Всю жизнь работали, не покладая рук и вот на тебе! При подсчёте стажа работы за 40-45 лет подсчитали пенсию 166-220 тыс. сумов, а ныне возросла еле до 337 тыс сумов! Где справедливость, почему Ветеранов труда выбросили на обочину?! Разве так учили уважать престарелых и инвалидов?! Стыдится нужно, когда видишь, как перебиваются старики от пенсии, до пенсии, собирающие в мусорном баке баклажки и бутылки! На что платить; за космические цены за газ, свет, воду и т.д. по счётчику или на питание, одежду, лекарства и др. потребности?! Почему не привлекаете тех Депутатов, которые приняли такой не справедливый антинародный Закон при начислении пенсии!
Odil Djuraboev
Ижтимой Фикр, предложение, откройте на сайте опрос, но чтоб он был открытый, и зарекламируйте о опросе по тв, на многие темы..
ira irina
три миллиона на семью из трех человек — это только на еду в Ташкенте, но этого не хватит на частный детский садик, явно не хватит на отдых раз в году на курорте и не как не получится отложить что-то. Три миллиона на каждого члена семьи из трех человек — это еще более менее. Но это если еще вам и жилье осталось от предков с советских времен вы можете прожить на шесть миллионов в месяц, Может еще и скопите на старенькое авто с некрасивыми номерами.
Анатолий Железняк
чисто гипотетически завтра всем дадут зарплату по 3 миллиона потом через пару месяцев спросят уже надо будет 6 миллионов потому-что запросы не имеют границ
Леонид Зверев
Алик Мб Стар: Закон о пенсионном обеспечении ругать не надо! По этому Закону моя Мама получает больше миллиона! Чаще всего заявители, сами виноваты, тем что не предоставляют полный пакет документов. В частности: для расчета базового размера пенсии берётся зарплата за 5 лет подряд из последних 10 и чаще всего заявители приносят справку только за последние 5 лет, а не за 10! В ноябре ко мне обратилась сотрудница мой сестры с просьбой проверить правильность начисления пенсии в частном порядке, я ей сказал: — “принесите справку о зарплате за последние 10 лет“. И что вы думаете? В декабре она принесла справку за последние 7 лет, а за первые 3 года справку до сих пор несет. Так что, своим безалаберным отношением вредят только сами себе!