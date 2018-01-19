32,1% граждан, опрошенных Центром изучения общественного мнения «Ижтимоий фикр», на вопрос «Сколько вам необходимо денег в месяц для того, чтобы вы смогли полностью обеспечить себя и свою семью?» назвали сумму в 2−3 млн сумов. 23,6% респондентов ответили, что им хватило бы 1−2 млн сумов, 12,5% — до 1 млн сумов. 9,9% граждан назвали цифру в 5 млн сумов и больше.

В опросе приняли участие 1100 человек от 18 лет и старше во всех регионах страны, из них 49,1% — мужчины и 50,9% — женщины. Количество опрошенных граждан в городской и сельской местности было выбрано пропорционально численности проживающего населения и составило 51% горожан и 49% сельчан.

57,8% граждан сообщили, что их личное благосостояние и материальное положение семьи в 2017 году улучшилось. 40,2% респондентов заявили, что уровень их благосостояния не изменился. 2% отметили понижение материального состояния.

Улучшение материального положения и повышения благосостояния семьи отметили военнослужащие, работники государственных учреждений и негосударственных организаций, фермеры и предприниматели.

В региональном разрезе этот показатель выше в сельской местности: увеличение общей суммы денежных поступлений в свой бюджет отметили 63,4% опрошенных сельчан, среди горожан такой ответ дали 50,7% опрошенных.

Среди респондентов, заявивших о росте доходов, больше мужчин (61,3%), чем женщин (53,7%). В возрастном разрезе на это чаще всего указывали граждане возрастных групп 20−29 лет и старше 70 лет.

Исследование выявило, за счет каких источников у граждан возросла общая сумма денежных поступлений. Более 60% участников опроса, особенно проживающих в сельской местности, выделило рост доходов за счет выращенного урожая на приусадебном участке, а также от продажи домашнего скота, птицы и молочной продукции. Почти половина респондентов (47,8%) указала на рост размеров заработной платы, более 40% респондентов отметило рост денежных поступлений за счет предпринимательской и фермерской деятельности.

Источники денежных поступлений в личный бюджет и бюджет семьи (в % многовариантный) % Доходы от выращенного урожая на приусадебном участке, от продажи домашнего скота, птицы, молочной продукции и т. п. 61,0 Рост размера заработной платы работающих членов семьи 47,8 Рост доходов от предпринимательской, фермерской деятельности 41,7 Рост размера пенсии 21,4 Денежные переводы членов семьи, находящихся в трудовой миграции 19,6 Рост размера социального пособия 8,3 Доходы от сдачи недвижимого имущества в аренду 4,3 Денежные переводы членов семьи, проживающих на ПМЖ в другой стране 3,5 Дивиденды (процент) от банковских вкладов, акций, ценных бумаг 1,8

Как свидетельствуют результаты опроса, основная часть расходов граждан приходится на долю приобретения продуктов питания, оплату коммунальных услуг, покупку лекарств, медикаментов, а также на лечение — свое, либо членов семьи.

В ходе опроса респондентам было предложено отметить имеющиеся в их семьях товары длительного пользования. Подавляющее большинство указало на наличие телевизора, мобильного телефона и холодильника. Почти 40% опрошенных отметили, что имеют автомобиль, стиральную машину, микроволновую печь, кондиционер, а также спутниковое телевидение, радио и домашний телефон.

Товары длительного пользования (в % от числа опрошенных, без учета «затруднились ответить») Да Нет Телевизор 95,5 4,4 Параболическая антенна, кабельное ТВ 30,9 69,0 Холодильник 76,2 23,6 Радио (без магнитофона) 30,4 69,6 Музыкальный центр 14,3 85,1 Компьютер 22,8 77,0 Модем, выход в Интернет 14,5 85,1 Кондиционер 24,7 75,0 Стиральная машина 38,5 61,3 Пылесос 43,5 56,3 Телефон домашний 30,3 69,5 Мобильный телефон 90,9 8,8 Автомобиль 37,5 62,3 Миксер 21,1 78,5 Блендер 13,5 86,1 Микроволновая печь 39,5 60,4

В современных узбекистанских семьях, как показал опрос, растет интерес к приобретению новых товаров: телевизоров с плоским экраном, мобильных телефонов, планшетов и других гаджетов. Вместе с тем постепенно исчезают устаревшие, изжившие себя предметы повседневного пользования, такие как видеомагнитофон, музыкальный центр, магнитола и другие. Темпы оснащения домохозяйств современной бытовой и электронной техникой растут и относительно равномерны по территории республики.

Согласно результатам опроса, узбекистанцы используют полученные доходы и накопления, на улучшение жилищных условий своей семьи и приобретение товаров длительного пользования. В ходе опроса респонденты отметили, что в 2017 году улучшили состояние жилья, отремонтировали квартиру, дом, приобрели мебель, бытовую технику.

В регионах страны граждане особо выделили возможность, которая появилась особенно у социально уязвимых слоев населения по приобретению доступного жилья, предоставления кредитов, товаров длительного пользования в рассрочку.

Согласно результатам опроса, около трети его участников имеет денежные сбережения. Анализ результатов опроса в возрастном разрезе выявил линейную зависимость: чем старше участники опроса, тем больше они склонны делать денежные накопления. Граждане, состоящие в браке, чаще откладывают деньги, чем холостые и разведенные.

Исследование выявило, что большая часть респондентов (78,4%), имеющих денежные накопления, предпочитает хранить их дома. Значительно реже граждане хранят денежные сбережения в банках (5,8%), вкладывают в недвижимость (3,9%), иностранную валюту (5,6%), ювелирные изделия (3,4%).

Как выявило исследование, основной целью, для которой граждане осуществляют денежные накопления, является проведение свадебных мероприятий. В ходе опроса 61,9% участников опроса отметили, что откладывают деньги на приобретение приданного для дочери или проведения свадьбы сына. Почти 40% респондентов инвестирует в детей с целью оплаты их дальнейшего образования и создания для них материальной базы на будущее. Распространенной причиной, по которой население откладывает деньги, являются средства на «черный день» и оказание помощи престарелым родителям.

На что откладываются деньги? (многовариантный вопрос, %) 2017 На свадьбу, приданое детям 61,9 С целью оплаты обучения ребенка и создания для него материальной базы на будущее 39,6 Для оказания помощи престарелым родителям 30,3 На приобретение товаров длительного пользования 20,1 На «черный день» 41,5 На открытие бизнеса 12,3 На приобретение дорогостоящей недвижимости 11,4 На отдых, в том числе за рубежом 6,8

В ходе опроса 14,1% участников отметили, что член их семьи или они сами обращались в банк с просьбой о предоставлении кредита.