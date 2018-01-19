Время выхода пассажиров из международного терминала столичного аэропорта по прибытии ускорилось в четыре раза. Если раньше в среднем на это уходило 2 часа, то сейчас первый пассажир покидает аэропорт в среднем в течение 21 минуты, а последний — за 33 минуты.

Об этом сообщается на сайте Национальной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари» со ссылкой на консультанта сеульского аэропорта «Инчхон» (Южная Корея) Парка Чан-кью. Данные были озвучены на совещании по итогам первого этапа оказания консалтинговых услуг по повышению эффективности инфраструктуры Международного аэропорта Ташкента имени Ислама Каримова.

Парк Чан-кью добавил, что открытие «зеленого» и «красного» коридоров в аэропорту с 1 января существенно ускорило прохождение пассажирами всех необходимых процедур.

В ноябре в ходе визита Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Республику Корея был подписан меморандум о взаимопонимании между «Узбекистон хаво йуллари» и международным аэропортом «Инчхон».

На первом этапе в анализе деятельности ташкентского аэропорта приняли участие восемь зарубежных специалистов, которые представили рекомендации по улучшению работы терминала и оценили работу воздушной гавани.

Предложения корейских специалистов включают в себя рекомендации по оптимизации и повышению эффективности использования территории аэропорта, в том числе прилегающей со стороны города, а также предоставлению сервиса для встречающих и провожающих лиц.

В случае необходимости корейские специалисты будут привлечены к работе в аэропорту Ташкента на постоянной основе.

В рамках сотрудничества будет организован обучающий семинар в Южной Корее для сотрудников НАК по вопросам организации эффективной работы аэропортовых служб и сооружений.