Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Узбекистане в 2017 году составила 1,453 млн сумов с учетом надбавок к заработной плате, вознаграждения, выплат стимулирующего характера, компенсационных выплат и оплаты за неотработанное время, а также удерживаемого с физических лиц налога на доходы, отчислений на социальное страхование и в профсоюзный фонд. Рост по сравнению с 2016 годом составил 12,3%. Об этом сообщило Управление статистики демографии и труда Государственного комитета по статистике.

В структуре видов экономической деятельности наиболее высокая среднемесячная номинальная начисленная заработная плата отмечена в финансовой и страховой деятельности — 2,694 млн сумов (на 85,4% превышает среднереспубликанский уровень), в сфере информации и связи — 2,498 млн сумов (на 71,9%), в промышленности — 2,091 млн сумов (на 43,9%), в перевозке и хранении — 1,945 млн сумов (на 33,9%) и в строительстве — 1,808 млн сум (на 24,4%).

В разрезе видов экономической деятельности наибольший рост по отношению к 2016 году наблюдался в финансовой и страховой деятельности (25,9%), информации и связи (22,3%), услугах по проживанию и питанию (13,3%).

Если рассматривать среднемесячную номинальную начисленную заработную плату в разрезе регионов , наивысший уровень наблюдается в Ташкенте — 1,986 млн сумов (составляет 136,7% среднереспубликанского показателя), в Навоийской области — 1,926 млн сумов (132,6%) и в Ташкентской области — 1,559 млн сумов (107,3%), а самый низкий — в Наманганской — 1,140 млн сумов (78,5%) и Самаркандской областях — 1,157 сумов (79,6%).

Источник: Госкомстат.

По видам экономической деятельности наибольшая доля численности работников и фонда заработной платы приходится на: сферу образования — в 19 тысячах учреждений работает 982,1 тысячи человек (удельный вес в общей численности работников по республике составляет 38,1%), фонд заработной платы, начисленной данным работникам составил 13,671 трлн сумов (удельный вес в фонде заработной платы по республике — 30,4%); промышленность — в 619 предприятиях работает 479,6 тысячи человек (18,6%), фонд заработной платы составил 12,038 трлн сумов (26,7%); сферу здравоохранения и предоставления социальных услуг — в 1420 учреждениях работает 420,4 тысячи человек (16,3%), фонд заработной платы составил 4,948 трлн сумов (11,0%).