Проблемы, которые умалчивались в течение многих лет, в 2018 году будут решаться открыто, но процесс этот может привести к «определенной разбалансировке», заявил журналистам во вторник первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев.

В этом году планируется привести в соответствие с рыночными цены на энергоносители, что должно повлечь повышение цен в других сферах. «Это задача, которую должна решать любая экономика, без этого не добиться реального роста и реальной оценки положения дел. Это, в свою очередь, приведет к цепи повышения цен, поэтому здесь требуется очень мудрая политика по упреждению крупной инфляции и негативного влияния на определенные сегменты экономики и население», — отметил сенатор.

Помочь в решении данного вопроса должны упреждающее развитие инвестиционных проектов и привлечение иностранных инвестиций. Хотя более перспективное решение, по мнению Садыка Сафаева, — это мобилизация внутренних инвестиций.

Однако для мобилизации внутренних инвестиций «отсутствуют нормальные финансовые институты, такие инструменты, как биржи, инвестиционные и хедж-фонды. Они практически не вовлечены в экономику. В то время как этот потенциал в разы больше, чем возможный потенциал иностранных инвестиций. В этом году планируется заняться этими вопросами, и есть реальные проекты, включая использование опыта зарубежных стран», — сказал первый зампредседателя Сената.

Ситуация в экономике во многом будет зависеть от «выпрямления тех негативных явлений, которые были присущи предыдущему этапу», подчеркнул Садык Сафаев.

«Эксклюзивному доступу к некоторым ресурсам отдельных групп, лиц или компаний будет положен конец. Эта справедливость, в конечном итоге, должна будет сказаться и на ценах. Потому что монополия, в том числе и в поставках определенных видов продуктов, всегда вела к искусственному завышению цен», — сказал он.

Демонополизация коснется в том числе сферы услуг ИКТ. «Речь идет о кратном повышении скорости подключения к интернету, что очень важно для системы „Электронное правительство“ и предоставления государственных услуг. Есть планы по реальной демонополизации в этой сфере», — отметил сенатор.

Подводя итоги 2017 года, Садык Сафаев поделился информацией о том, как проводилась реформа валютного рынка. По его словам, принятие этого решения обсуждалось в рамках «острых дебатов».

«Конвертация была введена после тщательного обдумывания, прямо скажем, после острых дебатов на самом высоком уровне. Были противники этого мероприятия, люди, которые предупреждали, что это может привести к хаосу, серьезным проблемам», — сказал он.

Однако с начала либерализации сферы объемы купли-продажи валюты выросли в 1,5 раза и составили 1,3 млрд долларов, а золотовалютные резервы выросли на 1,4 млрд долларов и по итогам 2017 года составили 26,6 млрд долларов, отметил Садык Сафаев.