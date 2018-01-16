Проблемы, которые умалчивались в течение многих лет, в 2018 году будут решаться открыто, но процесс этот может привести к «определенной разбалансировке», заявил журналистам во вторник первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев.
В этом году планируется привести в соответствие с рыночными цены на энергоносители, что должно повлечь повышение цен в других сферах. «Это задача, которую должна решать любая экономика, без этого не добиться реального роста и реальной оценки положения дел. Это, в свою очередь, приведет к цепи повышения цен, поэтому здесь требуется очень мудрая политика по упреждению крупной инфляции и негативного влияния на определенные сегменты экономики и население», — отметил сенатор.
Помочь в решении данного вопроса должны упреждающее развитие инвестиционных проектов и привлечение иностранных инвестиций. Хотя более перспективное решение, по мнению Садыка Сафаева, — это мобилизация внутренних инвестиций.
Однако для мобилизации внутренних инвестиций «отсутствуют нормальные финансовые институты, такие инструменты, как биржи, инвестиционные и хедж-фонды. Они практически не вовлечены в экономику. В то время как этот потенциал в разы больше, чем возможный потенциал иностранных инвестиций. В этом году планируется заняться этими вопросами, и есть реальные проекты, включая использование опыта зарубежных стран», — сказал первый зампредседателя Сената.
Ситуация в экономике во многом будет зависеть от «выпрямления тех негативных явлений, которые были присущи предыдущему этапу», подчеркнул Садык Сафаев.
«Эксклюзивному доступу к некоторым ресурсам отдельных групп, лиц или компаний будет положен конец. Эта справедливость, в конечном итоге, должна будет сказаться и на ценах. Потому что монополия, в том числе и в поставках определенных видов продуктов, всегда вела к искусственному завышению цен», — сказал он.
Демонополизация коснется в том числе сферы услуг ИКТ. «Речь идет о кратном повышении скорости подключения к интернету, что очень важно для системы „Электронное правительство“ и предоставления государственных услуг. Есть планы по реальной демонополизации в этой сфере», — отметил сенатор.
Подводя итоги 2017 года, Садык Сафаев поделился информацией о том, как проводилась реформа валютного рынка. По его словам, принятие этого решения обсуждалось в рамках «острых дебатов».
«Конвертация была введена после тщательного обдумывания, прямо скажем, после острых дебатов на самом высоком уровне. Были противники этого мероприятия, люди, которые предупреждали, что это может привести к хаосу, серьезным проблемам», — сказал он.
Однако с начала либерализации сферы объемы купли-продажи валюты выросли в 1,5 раза и составили 1,3 млрд долларов, а золотовалютные резервы выросли на 1,4 млрд долларов и по итогам 2017 года составили 26,6 млрд долларов, отметил Садык Сафаев.
Николай Буланик
Самый мощный движок любой экономики это покупательская способность населения среднего класса. Это самый активный слой населения, который может позволить себе зайти перекусить в ларек подешевле и один раз в месяц сходить в дорогой ресторан. И те и другие предприниматели будут рады. Также этот слой население самый активный отдыхающий. Театры, музеи, выезд на природу, спорт, покупка бытовых приборов. Это один из самых щедрых и радостных слоев населения. И если этому населению дать побольше заработной платы, 25 % от которой можно было позволить приобрести любой бытовой прибор, думаю тогда ВВП страны взлетит до небес. Это как лавинный эффект. Вырастит спрос вырастит предложение. К сожалению государство не может увеличеть в 100 % заработную плату (это был бы хорошим кредитом и вкладом в покупательскую способность населения) Этот шаг повлек бы за собой лавинный спрос на все услуги продукцию и т. д. К сожалению рисковать государство не хочет, наверно как и у населения есть страх что деньги будут выброшены на ветер. А ведь зря население бы реально поверило в мощь нашей экономики и с радостью побежало бы приобретать товары. И тогда населению не важно было бы на сколько процентов увеличатся тарифы на то или на это. Им было бы все равно. Они с радостью платили бы. А так у нас получается сначала растут тарифы цены на товар, а среднему классу приходится забыть о вкусных конфетках, копченой колбасе, телефоне новой серии и т.д. Настроение пессимистичное, в театр идти не охота. В этой ситуации естественно движение вверх будет медленным, т.к. человек копивший три года на новый холодильник или автомобиль эти деньги оставит лежать под матрасом до лучших времен, а не пустит их в оборот ВВП страны