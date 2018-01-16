С 1 февраля компания «Узбектелеком» повышает абонентскую плату за местную телефонную связь в среднем на 30% и тарифы на международные телефонные разговоры и международные сети спутниковой связи — на 70%. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе компании.

Ежемесячная абонентская плата для населения за пользование городским телефоном при повременной оплате повышается с 2350 до 3500 сумов (на селе — с 1035 до 1400), при абонентской системе оплаты — с 3090 сумов до 4100 (на селе — с 1520 до 2000 сумов).

Минута разговора с абонентами в странах Центральной Азии повышена с 500 до 850 сумов, в России, Украине и Беларуси — с 550 до 935 сумов, в странах Европы — с 1140 до 1940 сумов.

«На протяжении более двух лет „Узбектелеком“ брал на себя расходную часть по обеспечению качественной международной связи — речь, в частности, об обновлении существующих и прокладке новых телефонных кабелей, модернизации оборудования и многом другом, — отметили в компании. — Несмотря на повышение ставок от операторов сопредельных государств, компания предоставляла услуги по заниженным ценам».

«С заботой о каждом из своих абонентов, учитывая и без того сложную финансовую нагрузку, „Узбектелеком“ искусственно занижал цены на свои услуги, в частности, на международную связь», — говорится в сообщении национального телеком-оператора.

В октябре 2017 года компания анонсировала повышение тарифов на международные звонки «в связи с невозможностью далее самостоятельно погашать расходную часть». Однако последовавшая реакция абонентов «побудила компанию еще на некоторое время сдержать естественное повышение цен на услуги международной связи».

В «Узбектелекоме» пояснили, что оператор «несет ответственность за инновационное развитие в стране, расширение абонентской базы и проникновение высоких технологий во все города и селения республики».

Анализ тарифов на услуги фиксированной связи по странам СНГ показывает, что цены национальных операторов колеблются от 0,12 до 1,24 доллара США: в России — 0,29 до 0,51 доллара, Казахстане — от 0,11 до 0,37, Кыргызстане — от 0,12 до 0,43, Туркменистане — от 0,82 до 1,24, Украине — от 0,25 от 1,2, Молдове — 0,32, Беларуси — от 0,20 до 0,25, сообщили в «Узбектелекоме».





После повышения цены «Узбектелекома» составят от 0,10 до 0,13 доллара, т. е. останутся ниже, чем в других странах СНГ, резюмировали в компании.



