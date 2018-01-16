С 1 февраля компания «Узбектелеком» повышает абонентскую плату за местную телефонную связь в среднем на 30% и тарифы на международные телефонные разговоры и международные сети спутниковой связи — на 70%. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе компании.
Ежемесячная абонентская плата для населения за пользование городским телефоном при повременной оплате повышается с 2350 до 3500 сумов (на селе — с 1035 до 1400), при абонентской системе оплаты — с 3090 сумов до 4100 (на селе — с 1520 до 2000 сумов).
Минута разговора с абонентами в странах Центральной Азии повышена с 500 до 850 сумов, в России, Украине и Беларуси — с 550 до 935 сумов, в странах Европы — с 1140 до 1940 сумов.
«На протяжении более двух лет „Узбектелеком“ брал на себя расходную часть по обеспечению качественной международной связи — речь, в частности, об обновлении существующих и прокладке новых телефонных кабелей, модернизации оборудования и многом другом, — отметили в компании. — Несмотря на повышение ставок от операторов сопредельных государств, компания предоставляла услуги по заниженным ценам».
«С заботой о каждом из своих абонентов, учитывая и без того сложную финансовую нагрузку, „Узбектелеком“ искусственно занижал цены на свои услуги, в частности, на международную связь», — говорится в сообщении национального телеком-оператора.
В октябре 2017 года компания анонсировала повышение тарифов на международные звонки «в связи с невозможностью далее самостоятельно погашать расходную часть». Однако последовавшая реакция абонентов «побудила компанию еще на некоторое время сдержать естественное повышение цен на услуги международной связи».
В «Узбектелекоме» пояснили, что оператор «несет ответственность за инновационное развитие в стране, расширение абонентской базы и проникновение высоких технологий во все города и селения республики».
Анализ тарифов на услуги фиксированной связи по странам СНГ показывает, что цены национальных операторов колеблются от 0,12 до 1,24 доллара США: в России — 0,29 до 0,51 доллара, Казахстане — от 0,11 до 0,37, Кыргызстане — от 0,12 до 0,43, Туркменистане — от 0,82 до 1,24, Украине — от 0,25 от 1,2, Молдове — 0,32, Беларуси — от 0,20 до 0,25, сообщили в «Узбектелекоме».
После повышения цены «Узбектелекома» составят от 0,10 до 0,13 доллара,
Yunus Gaziev
Дайте нам нормальный интернет пожалуйста
Джамшид Абдужаббаров
улучшили бы качество связи в республике, говорить по местной связи не возможно, постоянные шипения, посторонние разговоры можно прослушать и тут они повышают цены. Круто
Nadi Bratashova
А Вы не учитываете, что в тех странах заработная плата, пенсия гораздо выше, чем у нас.
Georg Lepzunski
Сделайте такой же график по средним заработным платам в этих странах. А так сравнивать бесполезно. В каких странах средняя зарплата чуть больше 100$?
Ivan Demidov
“Таким образом, цены в Узбекистане остаются значительно ниже, чем в других странах СНГ, резюмировали в “Узбектелекоме"."
Так же, как и уровень жизни и доходов. Снимите блокировку Скайпа и оставьте свою связь при себе. Нак плачет, УО плачет. Сплошные “альтруисты“
Анна Сабинова
Хватит издеваться уже!!! Каждое повышение цен мотивируется странами СНГ и Европы… бензин в России столько то, телефон в России столько то, мясо в России столько то… МЫ НЕ В РОССИИ И НЕ В ЕВРОПЕ!!! У нас нет их зарплат!!!Это во-первых, а во-вторых если уж сравниваете с Россией и Европой: сравните цены и качество интернета в России и у нас! Почему в России и в Европе не блокируются скайп и мессенджеры, а у нас блокируются? Почему у нас интернет постоянно обрывается? Если Узбектелеком приравнивает цены за услуги к европейским готов ли он поднять зарплату хотя бы своих работников до европейского уровня??? Монтер на линии получает 600 тыс в месяц, готовы вы платить ему 2 500 000, как это делают в Беларуси или 4 000 000 как это делают в России??? И пустите на рынок альтернативных провайдеров, хватит уже этого монополиста кормить! Если будет повышение, принципиально откажусь от городского телефона, надоело уже!!!
Виктор Неизвесный
Развиваться нужно, внедрять инновационные решения для удешеаления сервиса, а не проводить модернизации! Кому нужна старая ржавая витая пара под городской телефон когда на дворе 21 век и многие, более умные мелкие компании доводят оптику в дом, а там тебе и интернет и вай фай и телевидение и телефония и все что захочешь! Нужно расширять зону охвата в села, использовать ррл пролеты, магистральную оптику прокладывать, а не плакать о низких доходах!
Vladimir Vladimir
Поднимайте, цена реально занижена но внедрите наконец полный безлимитный скоростной интернет.
Gani Djilbaev
абонентскую увеличат — ну, это нормально. действительно недорого. но насчет международной.. кому она нужна при VoIP?