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Фото: Санжар Якубов / «Газета.uz».

Президентом Национального олимпийского комитета избран Алишер Султанов

Выбран новый руководящий состав Национального олимпийского комитета Узбекистана.

Сегодня, 12:17   Спорт  

На Генеральной ассамблее Национального олимпийского комитета Узбекистана, прошедшей 6 января в Ташкенте, выбран новый руководящий состав спортивной организации.

Президентом НОК был избран председатель правления Национальной холдинговой компании «Узбекнефтегаз» Алишер Султанов.

Его заместителями избраны глава Национальной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари» Валерий Тян, президент Федерации бокса Салим Абдувалиев и Фарход Турдиев, занимавший эту должность и в прошедший период. Вице-президентом НОК также стал заместитель председателя Национальной паралимпийской ассоциации Узбекистана Умид Ахматджанов. Ойбек Касымов, генеральный секретарь НОК, был переизбран на новый олимпийский цикл.

В работе ассамблеи приняли участие премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, вице-премьеры Адхам Икрамов и Танзиля Нарбаева, около 140 делегатов от спортивных федераций страны.

Был заслушан отчет о работе НОК за прошедший олимпийский цикл 2013−2016 годов, признанной «удовлетворительной». Делегаты ассамблеи тепло поблагодарили покидающего свой пост президента НОК Мираброра Усманова, отметив его большой вклад в развитие спорта и олимпийского движения в стране.

Текст: Санжар Якубов      6 408
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