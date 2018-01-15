В Ташкенте компания Urban Stroy ведет строительство нового жилого комплекса Oq Saroy, в котором большое внимание уделяется созданию комфорта для проживания жильцов. Комплекс возводится активно и качественно, согласно проектным данным. При этом учтена прочность и сейсмоустойчивость конструкции за счет прочного железобетонного каркаса здания.





В строительстве используется жженный кирпич, поставляемый партнерами застройщика, и высокопрочный бетон, которому не страшны перепады температуры. Точные расчеты дверных и оконных проемов позволяют устанавливать оконные профили без дополнительной подгонки, а двери — более прочно и плотно.





Все строительные материалы и комплектующие проходят несколько ступеней проверки, прежде чем используются при возведении здания. Отлично расположенный дом, применение инновационных методов строительства, великолепный дизайн здания и внутренней отделки вкупе с прекрасным видом на город делают жилье в Oq Saroy не только комфортным, но востребованным.





Круглосуточная охрана, наличие стоянок, детских площадок и специально отведенных зон отдыха для всех категорий жильцов, великолепный ландшафт — разработка дизайнеров компании-застройщика, все сделано для улучшения жизни новоселов, их родных и близких.

Площадь квартир составляет:

2-комнатные — от 57 кв. м. до 87 кв. м.;

3-комнатные — от 77 кв. м. до 127 кв. м.;

4-комнатные — 140 кв. м.;

5-комнатные — 149 кв. м.;

двухярусные — от 133 кв. м. до 263 кв. м.

Получить ответы на все вопросы и записаться на ознакомительную экскурсию можно по телефонам горячей линии: (+99897) 777−11−66, (+99895) 193−75−57, (+99895) 194−75−57.

Адрес головного офиса: Яшнабадский р-н, м-в Паркент, ул. М. Риезий, д. 6/7, кв. 3.

Адрес ЖК Oq Saroy: на пересечении ул. Паркентская и ул. Олтинтепа. Ориентир: бывший ресторан «Али-Баба».

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