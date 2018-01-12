В Узбекистане начато формирование экспертного совета Buyuk Kelajak («Великое будущее»), в который войдут соотечественники, являющиеся общепризнанными специалистами в сферах права, финансов, образования, медицины и ведущие деятельность за рубежом. Об этом сообщает УзА.

Основная цель экспертного совета заключается в создании модели развития Узбекистана до 2035 года. Модель будет построена на передовом международном опыте, объективном анализе рынков Узбекистана и с учетом личного опыта экспертов.

Сейчас в Узбекистане реализуется Стратегия развития страны на 2017−2021 годы, которая включает в себя пять приоритетных направлений: внешняя политика, модернизация госуправления, судебно-правовой системы, либерализация экономики и реформы в социальном секторе.