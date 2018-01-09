В интервью «Газете.uz» экономист Юлий Юсупов комментирует недавние изменения в налогообложении и размышляет о будущей концепции налогово-бюджетной реформы.

— Постановление Президента «О прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2018 год» предусматривает значительные изменения в налоговой системе. Можно ли считать это началом налоговой реформы?

— Нет, конечно. Большинство изменений осуществлены в рамках существующих правил: суть налоговой системы осталась прежней. А налоговые ставки у нас меняются каждый год. Реформа же предполагает изменение ключевых принципов и правил налогообложения.

В то же время в постановлении есть очень важный пункт, согласно которому ряду государственных ведомств поручено в срок до 1 июля внести проект Концепции совершенствования налогово-бюджетной политики Республики Узбекистан. И ранее президент поручал разработать концепцию налоговой реформы. Все это позволяет надеяться на то, что если в сфере экономики 2017 год стал годом либерализации валютного рынка, то 2018-й может стать годом подготовки налоговой реформы.

Задача общественности, экспертов, бизнес-сообщества — проследить и настоять на проведении комплексного, кардинального преобразования налоговой системы, не допустить, чтобы мы ограничились половинчатыми, косметическими мерами.

— Какие изменения должны произойти в соответствии с постановлением в сфере налогообложения?

— Произошли некоторые изменения в структуре налогов и налоговых ставках.

Налоги на прибыль и на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры объединены. Ставка налога — 14%, что немного меньше объединенной налоговой нагрузки двух старых налогов.

Объединены обязательные отчисления в Пенсионный фонд, Республиканский дорожный фонд и Фонд развития материально-технической базы образовательных и медицинских учреждений в единый платеж (обязательные отчисления в государственные целевые фонды) — и ставка снижена с 3,5 до 3,2%.

На 0,5% уменьшены ставки подоходного налога для доходов свыше пятикратного размера МРЗП. Максимальная ставка теперь не 23, а 22,5%. При этом обязательные ежемесячные взносы, перечисляемые на индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан, возросли с 1 до 2%.

Уменьшены ставки фиксированного налога с индивидуальных предпринимателей. Например, в Ташкенте для торговли продовольственными товарами — с 9 до 7, для торговли сельскохозяйственной продукцией на дехканских рынках — с 5 до 3,5, для бытовых услуг — с 5 до 2,5 МРЗП в месяц.

Существенно снижены акцизные налоги на автомобили производства GM Uzbekistan — с 29% до 5%, на хлопковое масло — в два раза. Возросли акцизы на спиртное и сигареты.

— Какие еще изменения запланированы в налоговой системе на текущий год?

— Налог на имущество физических лиц будет исчисляться исходя из кадастровой стоимости недвижимого имущества — по ставке 0,2% к кадастровой стоимости. Ранее ставка налога составляла от 1,7% к инвентаризационной стоимости имущества. В целом это, видимо, означает увеличение налоговой нагрузки. Но в 2018 году этом сумма налога на имущество физических лиц не сможет превышать сумму налога, начисленного за 2017 год, более чем на 20%.

Некоммерческим организациям дано право перейти на уплату единого налогового платежа, в части доходов, полученных ими от предпринимательской деятельности. Это очень важно для негосударственных некоммерческих организаций, так как они были лишены такой возможности. В рамках общеустановленного режима налогообложения, из-за высокой налоговой нагрузки, ННО фактически не могли заниматься коммерческой деятельностью. Тем более, что даже очевидно некоммерческие проекты налоговые органы не признавали таковыми и относили к коммерческим. Чтобы получить статус некоммерческого [проекта], необходимо было пройти «несколько кругов ада», причем без гарантии успеха.

Плательщики единого налогового платежа, владеющие земельными участками общей площадью более 1 га, будут платить земельный налог. Для них это не малая дополнительная налоговая нагрузка.

— Что происходит в плане децентрализации финансовой системы и бюджетно-налоговой политики?

— Намечены дальнейшие шаги в сторону финансовой децентрализации, расширения финансовой самостоятельности местных органов власти: увеличивается доля местных бюджетов в собранных налогах, расширяются возможности местных органов власти оставлять у себя заработанные местными бюджетами деньги, расширяются их полномочия по перераспределению расходной части бюджетов. Но работа по финансовой децентрализации предстоит еще очень большая. Придется кардинально перестроить всю систему взаимоотношений «центр — регион — район».

— Вы говорите, что рынок страдает от налоговых льгот и преференций, предоставляемых отдельным субъектам.

— С 1 апреля отменяются льготы, предоставленные предприятиям, включенным в программы локализации, а также по налогу на прибыль юридических лиц, налогу на имущество и единому налоговому платежу предприятиям-экспортерам, в зависимости от доли экспорта.

Дано поручение в срок до 1 июля внести предложения по снижению ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с учетом отмены предоставленных льгот и расширения круга плательщиков данного налога.

— Зачем нужно расширять число плательщиков НДС?

— Я уже многократно поднимал данную проблему: из-за огромного разрыва в налоговой нагрузке между упрощенным и общеустановленным режимами подавляющее большинство юридических лиц стремится оказаться в числе малых предприятий (в том числе через дробление предприятий). Как результат подавляющее большинство предприятий не являются плательщиками НДС, из-за чего возникают разрывы в цепочке уплаты, что означает значимое повышение налоговой нагрузки на плательщиков этого налога. Поэтому очень важно расширить число плательщиков НДС. Но не менее важно сделать это не путем механического перевода малых предприятий в число плательщиков, а через сокращение налоговой нагрузки на крупный бизнес. Чтобы малым предприятиям стало выгодно добровольно переходить на общеустановленный режим налогообложения.

— Итак, будет разрабатываться концепция налогово-бюджетной реформы. Что бы вы предложили туда внести?

— Предложения должны вытекать из анализа существующих проблем. Поэтому сначала — проблема, затем — возможные направления действий.

Проблема номер один. Правила, по которым работает налоговая система Узбекистана, очень сложны, противоречивы и не соответствуют международной практике. Во-первых, много разных режимов налогообложения: для малого и крупного бизнеса, для торговли, для аграриев, финансовых учреждений, индивидуальных предпринимателей и т. д. Во-вторых, много разных правил исчисления одних и тех же налогов для разных категорий налогоплательщиков и много разных налогов, в том числе весьма экзотических (например, плата за использование абонентского номера). В-третьих, много отличий от мировой практики в определении налогооблагаемой базы (у нас налогом зачастую облагается то, что не облагается в других странах), особенно по налогу на прибыль и НДС. В-четвертых, имеется огромное количество исключений, дополнительных правил, льгот, в том числе индивидуальных (для отдельных предприятий), при уплате налогов. Все это делает нашу налоговую систему безумно сложной и непрозрачной, увеличивает издержки налогового администрирования как для бизнеса, так и для финансовых органов.

Налоговая система нуждается в радикальном упрощении и приведении в соответствие с международными стандартами. Необходимо до минимума сократить число налоговых режимов и число налогов, унифицировать правила уплаты налогов для разных категорий налогоплательщиков, отказаться от предоставления индивидуальных налоговых льгот.





Необходимо также изменить правила определения налогооблагаемой базы по некоторым видам налогов. Например, в настоящее время список вычитаемых расходов при определении налогооблагаемой базы по налогу на прибыль закрытый, а невычитаемых — открытый, то есть все расходы периода, необходимые для работы предприятия, не указанные в списке вычитаемых расходов, автоматически становятся невычитаемыми и не уменьшают налогооблагаемую базу. В результате налог на прибыль взимается не только с прибыли, но и с издержек предприятия. Вместе с тем, в соответствии с международным опытом, более правильным будет сделать закрытый (полный) список невычитаемых расходов, а все остальные расходы должны быть вычитаемыми.

Проблема вторая. Неравномерное распределение налоговой нагрузки.

Прежде всего речь идет об огромном разрыве в налоговом бремени между упрощенным и общеустановленным режимами налогообложения. При переходе от одного режима к другому налоговая нагрузка может возрасти в несколько раз. Это означает невозможность роста бизнеса и использования преимуществ от экономии на масштабах, что существенно снижает возможности для увеличения конкурентоспособности наших производителей. Кроме того, предоставлены значительные отраслевые и индивидуальные налоговые льготы, ставящие предприятия в неравные условия (кто-то имеет льготы, а кто-то — нет), что разрушает конкуренцию, которая, как известно, является двигателем экономического прогресса.

В этой связи необходимо радикальное сокращение налоговой нагрузки и упрощение правил налогообложения в рамках общеустановленного режима. Нужно также отказаться от индивидуальных льгот и максимально сократить отраслевые льготы.

Проблема третья. Вопреки международной практике, у нас широко применяются налоги с выручки. То есть налогами облагается не добавленная стоимость, прибыль, доход и пр., а вся выручка, включая затраты. Это отчисления с выручки в различные внебюджетные фонды для предприятий общеустановленной системы налогообложения (объединены с 2018 года в один платеж), единый налоговый платеж для малых предприятий, а также для компаний сфер торговли и общественного питания.

Налоги с выручки, а также разрывы в цепочке уплаты НДС (когда НДС фактически превращается в свою противоположность — в налог с выручки) крайне негативно сказываются на общественном разделении труда, формировании длинных цепочек создания добавленной стоимости. Ведь чем длиннее цепочка, тем больше налогов придется платить: имеет место двойное, тройное и т. д. налогообложение. В такой ситуации наша экономика обречена на вечную роль сырьевого придатка мирового хозяйства, так как создать полноценный цикл производства: от сырья до продукции с высокой добавленной стоимостью — с такими правилами налогообложения просто невозможно.

Выход из этой ситуации один: отказ от налогов с выручки в пользу НДС или налогов с розничных продаж (когда налог берется только при продаже товара конечному покупателю). Для этого нужно: а) полностью отменить налоги с выручки для предприятий общеустановленного режима (в 2018 году они сокращаются с 3,5 до 3,2%); б) снизить налоговую нагрузку на предприятия общеустановленного режима с целью стимулировать малые предприятия переходить на этот режим; в) стимулировать малые предприятия перейти на НДС (например, вместо ЕНП); г) пересмотреть правила налогообложения для предприятий торговли и общепита.

Проблема четвертая. Относительно высокие налоги на труд. В настоящее время доходы, превышающие отметку чуть более 200 долларов США в месяц, облагаются по максимальной шкале (с 2018 года — 22,5%), тогда как в России и Казахстане уже давно перешли к плоской системе налогов на доходы, при ставке налогообложения 12−13%. Плюс у нас высокие социальные отчисления — 25% (кроме малых предприятий).

Такие налоги не стимулируют рост занятости и поощряют теневую экономику. В идеале нужно перейти к плоской шкале налогообложения, объединив ЕСП и подоходный налог, как это сделано в Грузии.

Проблема пятая. Высокая общая налоговая нагрузка на экономику. Налоговое бремя в 35% от ВВП непосильно для развивающихся экономик. Его могут позволить себе только очень богатые страны. Реализация мер, которые я предлагаю, позволит уменьшить общую налоговую нагрузку на экономику.

— Предлагаемые изменения могут привести к существенному сокращению налогового бремени, следовательно, и поступлений в бюджет. Как быть с бюджетными расходами?

— Во-первых, сокращение налоговой нагрузки не обязательно должно означать сокращение поступлений в бюджет. При уменьшении налогов часть теневого бизнеса легализуется. Кроме того, у законопослушных налогоплательщиков появится больше возможностей для расширения своей деятельности, таким образом, и для увеличения доходов. И в том и другом случае налогооблагаемая база расширится — и увеличатся поступления в бюджет. Имеется немало примеров, когда снижение налогов настолько расширяло налогооблагаемую базу, что налоговые поступления возрастали. Но это происходит только если соблюдаются два важных условия: а) снижение налоговой нагрузки значительно, ощутимо для налогоплательщиков (т. е. делает выгодным выход из «тени» и развитие легального бизнеса); б) одновременно снижаются прочие издержки ведения легального бизнеса. Работа в этом направлении как раз ведется: уже уменьшены издержки конвертации, доступа к наличным деньгам, проведения экспортной деятельности и другие.

Во-вторых, если проводить снижение налоговой нагрузки параллельно с отказом от налоговых льгот, то эти два процесса могут компенсировать друг друга. Тем более, что льготы у нас предоставляются очень широко и щедро.

В-третьих, у нас имеется огромный потенциал по расширению неналоговых поступлений, прежде всего от государственной собственности, а также от приватизации. Эти источники доходов занимают пока еще непропорционально маленькую долю в бюджете.

Наконец, имеются и резервы в сокращении бюджетных расходов, прежде всего за счет их оптимизации.

В любом случае необходимо все эти нюансы просчитывать и составлять подробную «дорожную карту» реформы. Необязательно ее проводить в один год. Но понимать, куда и зачем мы движемся, нужно с самого начала.