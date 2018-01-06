Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 5 января принял посла Китайской Народной Республики Сунь Лицзе, который завершает дипломатическую миссию в Ташкенте. Об этом сообщила пресс-служба МИД страны.

В ходе беседы стороны отметили динамичный характер всестороннего узбекско-китайского диалога во всех сферах взаимодействия.

Исторический по своей значимости государственный визит Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Китай в мае 2017 года и его переговоры с Председателем Си Цзиньпином и другими руководителями КНР подняли двусторонние отношения на качественно новый уровень, подчеркивалось на встрече.

Глава МИД Узбекистана выразил послу благодарность за многолетнюю успешную работу и личный вклад в продвижение сотрудничества двух стран по широкому спектру сфер и направлений.