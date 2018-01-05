Всего несколько заветных слов — «скидки в Mango», и вот уже столичные модницы замерли в предвкушении пополнения гардероба. И с 5 января фирменный магазин Mango объявляет о распродаже до 50%.





Невероятная популярность испанского бренда Mango легко объяснима. Mango — это не просто качественная и модная одежда формата ready-to-wear, отвечающая всем мировым стандартам, это истинное воплощение женственности, будь то удобный и уютный casual либо элегантная деловая линия suit.





Mango — это безукоризненно стильная одежда для современных женщин на каждый день.





Mango предлагает не упуститить момент шопинга по сверхпривлекательным ценам, обновить свой look и добавить настроение себе и своему гардеробу.





С некоторыми товарами любимого бренда Mango можно ознакомиться, не выходя из дома, подписавшись на телеграм-канал: t.me/mangouzb

Адрес: ул. Зарафшан, 17. Ориентир: ТЦ «Аркада»

Телефоны: (+99871) 200−11−11, (+99871) 232−06−03

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