Компания Aznur Travel с 6 по 15 января 2018 года организует очередной прямой чартерный рейс на Мальдивские острова.

Новый год — прекрасный и добрый праздник, по традиции семейный, когда в кругу самых близкий людей вы встречаете приход Нового года и загадываете самые сокровенные желания.

Но есть еще и всеми любимый Старый Новый год. В этом году у вас есть уникальная возможность встретить его по-новому, чтобы запомнить надолго и зарядиться положительной энергией и хорошим настроением на весь год.

Одно из лучших мест для этого — Мальдивские острова. Самое желаемое и удивительное место для отдыха: тысячи райских островов, идеально прозрачное море, белоснежные пляжи, сказочный подводный мир и незабываемый сервис. Побывать на Мальдивах стоит хотя бы раз в жизни.

Гарантированный ПРЯМОЙ чартерный рейс из Ташкента на Мальдивы организуется 6 января 2018 года, обратный рейс — 15 января.

Aznur Travel поможет выбрать отель по вашему вкусу и бюджету или взять круиз на яхте по разным островам. В любом случае это будет самый необычный Старый Новый год.

Что нужно, чтобы отправиться в незабываемое путешествие?

Позвонить в офис компании Aznur Travel; Прийти и выбрать ваш отель; Купить билет на прямой чартерный рейс; Собрать багаж И получить удовольствие!

Не упустите ваш шанс, времени до рейса осталось совсем немного.

Телефоны: 444 3636, 710 0004, 440 3636, 232 3090, 232 1070.

Telegram: +99893 375 2754.

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