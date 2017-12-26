Боксеры Узбекистана завоевали семь медалей на международном турнире среди молодежи памяти заслуженного тренера Азербайджана Аббаса Агаларова «A. Agalarov Cup-2017», прошедшем 20−25 декабря.

Как сообщила пресс-служба Федерации бокса, в соревнованиях приняли участие 110 боксеров из Узбекистана, России, Украины, Таджикистана, Индии, Ирана, Туркменистана, Пакистана, Казахстана, Кыргызстана и Азербайджана.

Узбекистан занял второе место в общекомандном зачете, завоевав две золотые, две серебряные и три бронзовые медали. Первой стала сборная Азербайджана (3−2−7), третьей — Украина (2−1−2).

Халимбек Утегенов (весовая категория до 60 кг) и Джахонгир Рахмонов (до 64 кг) стали чемпионами турнира. Содир Камолмирзаев (до 49 кг) и Джавохир Тогаймуродов (до 91 кг) удостоились серебряных наград. Самандар Холмуродов (до 52 кг), Наво Тамазов (до 75 кг) и Тимур Атабаев (+91) стали бронзовыми призерами первенства.