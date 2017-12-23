На выставке CES 2018 в Лас-Вегасе компания LG представит обновленные модели популярной линейки мониторов с технологией Nano IPS, которая поднимает способности цветопередачи на новый уровень. По просьбам клиентов LG добавила поддержку формата HDR 600 с еще более высоким динамическим диапазоном пиковой яркости и новыми возможностями подключения с полной совместимостью Thunderbolt 3.
Усовершенствованная технология Nano IPS от LG в первую очередь будет представлена в новом 32-дюймовом мониторе UHD 4K (модель 32UK950). Технология Nano IPS заключается в нанесении наночастиц на светодиодный экран для поглощения избыточного свечения определенных длин волн. Это значительно повышает яркость и чистоту отображаемых на экране цветов для более точного и реалистичного просмотра.
Монитор LG может передавать 98% цветового пространства DCI-P3, что сопоставимо с мониторами, используемыми для мастеринга голливудских блокбастеров. Для профессиональных пользователей видео контента, которым важно безупречное качество цветопередачи с поддержкой формата HDR 600, модель 32UK950 от LG станет идеальным решением, обеспечивая высокий динамический диапазон пиковой яркости в 600 кандел (cd/㎡).
Модель 32UK950 от LG оснащена первой док-станцией для мониторов Thunderbolt 3 для поддержки шлейфового соединения, позволяющей подключить два монитора с расширением 4K. Кроме того, монитор может подключаться к ноутбукам, оснащенным Thunderbolt 3, таким как Macbook Pro, с помощью всего лишь одного активного кабеля Thunderbolt 3 без необходимости использования сетевого адаптера или неэстетичных USB-кабелей.
Один-единственный кабель Thunderbolt 3 передает 4K-контент и звук, обеспечивая при этом достаточный заряд для питания ноутбука мощностью 60 Вт, что упрощает организацию рабочего пространства. А с изящной подставкой в форме арки ArcLine и потрясающим «безграничным» дисплеем, с которым изображение буквально выходит за границы монитора, не остается сомнений, что эта модель LG создана для чего-то большего.
34-дюймовый монитор UltraWide от LG (модель 34WK95U) — еще одна новинка, которая, как ожидается, вызовет огромный интерес на предстоящей выставке CES. Модель отличает широкий угол обзора, увеличенный диапазон передачи точных цветов и выходящее за рамки реальности разрешение 5K (5120×2160 пикселей). Самый первый 5K UltraWide (21:9) монитор LG имеет огромное экранное пространство и сногсшибательные цвета. Впечатляющие характеристики 5K-видео ориентированы на пользователей, использующих возможности мониторов по максимуму, например, видеоредакторов, фотографов, а также разработчиков программного обеспечения и приложений.
Модель 34WK95U поддерживает технологию Nano IPS, обеспечивает великолепную цветопередачу и поддерживает формат HDR 600. Кроме того, она оснащена портомThunderbolt 3, который позволяет передавать изображения с разрешением 5K с частотой 60 Гц с помощью одного кабеля. Интерфейс Thunderbolt 3 также идеально подходит для питания ноутбуков, когда пользователям необходимо быстро передать данные, аудио или видео без подключения сетевого адаптера. Благодаря впечатляющему, элегантному дизайну этот монитор LG привлекает взгляды даже в выключенном состоянии, а «безграничный» экран и изящная тонкая подставка ArcLine дополняют его благородный внешний вид.
«Большинство из нас проводит перед мониторами сотни часов каждый месяц. Тем не менее, когда необходим апгрейд и более высокая производительность системы, мониторы меняются в последнюю очередь, — говорит Чан Ик-Хван (Chang Ik-hwan), глава IT-подразделения LG. — Новыми моделями премиальных мониторов мы хотели показать, что компания LG стремится предоставить максимально возможное разрешение экрана и наилучшие функциональные характеристики для работы или домашнего использования».
Еще одним хитом LG станет последняя модель игрового монитора QHD (модель 34GK950G), который обеспечивает превосходное качество изображения благодаря использованию наночастиц Nano IPS и высокоскоростной технологии G-Sync.
Все это и многое другое можно увидеть в павильоне LG (№ 11100) в центральном зале Конференц-центра Лас-Вегаса во время работы выставки CES 2018.
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