На выставке CES 2018 в Лас-Вегасе компания LG представит обновленные модели популярной линейки мониторов с технологией Nano IPS, которая поднимает способности цветопередачи на новый уровень. По просьбам клиентов LG добавила поддержку формата HDR 600 с еще более высоким динамическим диапазоном пиковой яркости и новыми возможностями подключения с полной совместимостью Thunderbolt 3.



Усовершенствованная технология Nano IPS от LG в первую очередь будет представлена в новом 32-дюймовом мониторе UHD 4K (модель 32UK950). Технология Nano IPS заключается в нанесении наночастиц на светодиодный экран для поглощения избыточного свечения определенных длин волн. Это значительно повышает яркость и чистоту отображаемых на экране цветов для более точного и реалистичного просмотра.

Монитор LG может передавать 98% цветового пространства DCI-P3, что сопоставимо с мониторами, используемыми для мастеринга голливудских блокбастеров. Для профессиональных пользователей видео контента, которым важно безупречное качество цветопередачи с поддержкой формата HDR 600, модель 32UK950 от LG станет идеальным решением, обеспечивая высокий динамический диапазон пиковой яркости в 600 кандел (cd/㎡).

Модель 32UK950 от LG оснащена первой док-станцией для мониторов Thunderbolt 3 для поддержки шлейфового соединения, позволяющей подключить два монитора с расширением 4K. Кроме того, монитор может подключаться к ноутбукам, оснащенным Thunderbolt 3, таким как Macbook Pro, с помощью всего лишь одного активного кабеля Thunderbolt 3 без необходимости использования сетевого адаптера или неэстетичных USB-кабелей.

Один-единственный кабель Thunderbolt 3 передает 4K-контент и звук, обеспечивая при этом достаточный заряд для питания ноутбука мощностью 60 Вт, что упрощает организацию рабочего пространства. А с изящной подставкой в форме арки ArcLine и потрясающим «безграничным» дисплеем, с которым изображение буквально выходит за границы монитора, не остается сомнений, что эта модель LG создана для чего-то большего.



34-дюймовый монитор UltraWide от LG (модель 34WK95U) — еще одна новинка, которая, как ожидается, вызовет огромный интерес на предстоящей выставке CES. Модель отличает широкий угол обзора, увеличенный диапазон передачи точных цветов и выходящее за рамки реальности разрешение 5K (5120×2160 пикселей). Самый первый 5K UltraWide (21:9) монитор LG имеет огромное экранное пространство и сногсшибательные цвета. Впечатляющие характеристики 5K-видео ориентированы на пользователей, использующих возможности мониторов по максимуму, например, видеоредакторов, фотографов, а также разработчиков программного обеспечения и приложений.

Модель 34WK95U поддерживает технологию Nano IPS, обеспечивает великолепную цветопередачу и поддерживает формат HDR 600. Кроме того, она оснащена портомThunderbolt 3, который позволяет передавать изображения с разрешением 5K с частотой 60 Гц с помощью одного кабеля. Интерфейс Thunderbolt 3 также идеально подходит для питания ноутбуков, когда пользователям необходимо быстро передать данные, аудио или видео без подключения сетевого адаптера. Благодаря впечатляющему, элегантному дизайну этот монитор LG привлекает взгляды даже в выключенном состоянии, а «безграничный» экран и изящная тонкая подставка ArcLine дополняют его благородный внешний вид.

«Большинство из нас проводит перед мониторами сотни часов каждый месяц. Тем не менее, когда необходим апгрейд и более высокая производительность системы, мониторы меняются в последнюю очередь, — говорит Чан Ик-Хван (Chang Ik-hwan), глава IT-подразделения LG. — Новыми моделями премиальных мониторов мы хотели показать, что компания LG стремится предоставить максимально возможное разрешение экрана и наилучшие функциональные характеристики для работы или домашнего использова ния».

Еще одним хитом LG станет последняя модель игрового монитора QHD (модель 34GK950G), который обеспечивает превосходное качество изображения благодаря использованию наночастиц Nano IPS и высокоскоростной технологии G-Sync.

Все это и многое другое можно увидеть в павильоне LG (№ 11100) в центральном зале Конференц-центра Лас-Вегаса во время работы выставки CES 2018.

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