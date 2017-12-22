21 декабря в Ташкенте состоялась церемония подписания соглашения между правительствами Узбекистана и Венгрии о сотрудничестве в сфере образования, науки и культуры.

Соглашение подписали министр высшего и среднего специального образования Узбекистана Ином Мажидов и посол Венгрии Петер Санто, сообщила пресс-служба МИДа.

Документом создаются правовые основы для сотрудничества сторон в образовательной, научной и культурной областях путем предоставления квот на обучение в высших учебных заведениях двух стран, проведения совместных научных исследований, а также культурных мероприятий.

Для практической реализации соглашения предусматривается создание совместной рабочей группы, состоящей из представителей министерств, ведомств и учреждений двух стран.