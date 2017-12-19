Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во вторник провел телефонный разговор с Президентом США Дональдом Трампом, сообщила программа «Ахборот 24» телеканала «Узбекистан 24». Разговор состоялся по инициативе американской стороны.

«Руководители двух государств обсудили состояние и перспективы узбекско-американского многопланового сотрудничества. Встречи лидеров двух стран в Эр-Рияде в мае и Нью-Йорке в сентябре способствовали заметной активизации отношений в области политики и безопасности, торговли, инвестиций, финансов, технологического и культурно-гуманитарного обмена», — говорится в сообщении.

Президент США вновь выразил поддержку реализуемому в Узбекистане новому этапу демократических преобразований и экономических реформ, нацеленных на укрепление основ гражданского общества, обеспечение верховенства закона, либерализацию экономики и повышение благосостояния населения.

Состоялся также обмен мнениями по актуальным международным и региональным проблемам, представляющим взаимный интерес. Особое внимание было уделено вопросам обеспечения региональной безопасности, мирного урегулирования ситуации в Афганистане, борьбы с международным терроризмом, экстремизмом и радикализмом.

«Президент США приветствовал открытую и конструктивную внешнюю политику и активные усилия Узбекистана по развитию отношений добрососедства и усилению кооперации со странами региона, способствующ ую укреплению мира и стабильности в Центральной Азии», — отмечается в сообщении.

Главы государств особо отметили важность широкой международной поддержки в деле экономического восстановления Афганистана. В этой связи высоко оценены договоренности по реализации конкретных проектов, достигнутых в ходе визита Президента Афганистана Ашрафа Гани в Узбекистан в этом месяце.

Президенты Узбекистана и США подчеркнули приверженность дальнейшему укреплению двусторонних отношений стратегического партнерства на принципах взаимного уважения, доверия и учета интересов друг друга.

В целях совместного рассмотрения перспективных планов расширения двустороннего сотрудничества Президент Дональд Трамп пригласил Шавката Мирзиёева совершить официальный визит в США.