Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков поблагодарил Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева за радушный прием и гостеприимство во время его официального визита в Ташкент 13−14 декабря.

Выразив удовлетворение переговорами, «которые прошли в атмосфере полного взаимопонимания и доверия», Сооронбай Жээнбеков отметил, что «искренне рад достигнутым договоренностям по дальнейшему углублению стратегического партнерства между Кыргызстаном и Узбекистаном, основанного на прочных узах многовековой дружбы, добрососедства и братских отношений между нашими народами».

«Уверен, что реализация совместных планов по возобновлению пассажирских маршрутов, обеспечению транзитных перевозок и созданию транспортных коридоров, а также налаживанию экспортно-импортных поставок существенно улучшит жизнь простых граждан и создаст необходимые условия для развития торгово-экономического сотрудничества», — подчеркнул глава Кыргызстана.

«Полагаю, что работа по делимитации оставшейся части кыргызско-узбекской государственной границы должна идти активными темпами на принципах взаимного уважения и взаимного учета интересов», — добавил он.

Сооронбай Жээнбеков «с восхищением» отметил, что Шавкат Мирзиёев «закладывает новые традиции в дипломатии и демонстрирует нестандартные и эффективные подходы к решению вопросов межгосударственного характера».

«Вы задали позитивный тон сотрудничеству не только между Кыргызстаном и Узбекистаном, но и в регионе в целом», — подчеркнул он.

Кыргызская сторона всецело поддерживает инициативу Шавката Мирзиёева об организации регулярных встреч глав государств Центральной Азии. «Мы готовы приложить максимальные усилия для ее практической реализации», — говорится в послании.

«Ваши слова, которые прозвучали неоднократно в ходе визита: „Вашу боль мы воспринимаем как свою боль, вашу победу мы воспринимаем как свою победу“ отражают Ваше доброе отношение к кыргызскому народу, и они навсегда останутся в моем сердце», — отметил Сооронбай Жээнбеков.