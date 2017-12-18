Антикоррупционная реформа, проводимая в Узбекистане, позволит улучшить позиции страны в ежегодном рейтинге международной организации Transparency International. Об этом в рамках медиа-форума Международного пресс-клуба в понедельник заявил исполняющий обязанности начальника высших учебных курсов при Генеральной прокуратуре Узбекистана Евгений Коленко.

Transparency International была основана в 1993 году бывшим региональным директором Всемирного банка Петером Эйгеном. Финансируется преимущественно за счет дотаций правительств США, в частности, Агентства по международному развитию США (USAID), а также Германии, Великобритании, Европейской комиссии и средств негосударственных фондов, таких как Национальный фонд за демократию США и Фонд Сороса.

Евгений Коленко напомнил, что в ежегодном рейтинге коррумпированности стран мира Узбекистан по итогам 2016 года набрал 21 балл из 100 возможных (чем меньше баллов, тем выше уровень коррупции) против 17 баллов в 2013 году. Узбекистан занимает 156 место из 176 стран. «Мы растем. Но это, конечно, не та динамика, на которую мы рассчитываем», — сказал он.

Представитель Генпрокуратуры сообщил, что предпринятые в Узбекистане в 2017 году законодательные шаги и меры исполнительной власти позволят вывести ход антикоррупционной реформы на новый уровень.

«В январе 2018 года ожидается очередной доклад по коррупции. У нас есть все основания рассчитывать на существенное повышение рейтинга», — сказал Евгений Коленко, упомянув в числе причин принятие в начале года закона «О противодействии коррупции».

Одновременно он назван методику расчетов индекса восприятия коррупции Transparency International не совсем прозрачной: «Я не согласен с этим рейтингом. Но, тем не менее, мы должны считаться с этим рейтингом, поскольку он затрагивает наш авторитет, имидж страны».

Заместитель начальника управления Генпрокуратуры Бахром Кобилов отметил, что в другом опросе Transparency International, обнародованном в ноябре, выясняется отношение граждан к уровню коррупции в стране. В нем участвовали более 160 тысяч граждан из 119 стран. Согласно данному докладу, в Узбекистане лишь 18% населения сталкивалось со взяточничеством при оказании государственных услуг. «Это лучший результат среди стран СНГ. В этой связи исполнение государственной программы о противодействии коррупции во всех сферах жизни государства и общества обязательно даст положительные результаты», — уверен он.