Антикоррупционная реформа, проводимая в Узбекистане, позволит улучшить позиции страны в ежегодном рейтинге международной организации Transparency International. Об этом в рамках медиа-форума Международного пресс-клуба в понедельник заявил исполняющий обязанности начальника высших учебных курсов при Генеральной прокуратуре Узбекистана Евгений Коленко.
Transparency International была основана в 1993 году бывшим региональным директором Всемирного банка Петером Эйгеном. Финансируется преимущественно за счет дотаций правительств США, в частности, Агентства по международному развитию США (USAID), а также Германии, Великобритании, Европейской комиссии и средств негосударственных фондов, таких как Национальный фонд за демократию США и Фонд Сороса.
Евгений Коленко напомнил, что в ежегодном рейтинге коррумпированности стран мира Узбекистан по итогам 2016 года набрал 21 балл из 100 возможных (чем меньше баллов, тем выше уровень коррупции) против 17 баллов в 2013 году. Узбекистан занимает 156 место из 176 стран. «Мы растем. Но это, конечно, не та динамика, на которую мы рассчитываем», — сказал он.
Представитель Генпрокуратуры сообщил, что предпринятые в Узбекистане в 2017 году законодательные шаги и меры исполнительной власти позволят вывести ход антикоррупционной реформы на новый уровень.
«В январе 2018 года ожидается очередной доклад по коррупции. У нас есть все основания рассчитывать на существенное повышение рейтинга», — сказал Евгений Коленко, упомянув в числе причин принятие в начале года закона «О противодействии коррупции».
Одновременно он назван методику расчетов индекса восприятия коррупции Transparency International не совсем прозрачной: «Я не согласен с этим рейтингом. Но, тем не менее, мы должны считаться с этим рейтингом, поскольку он затрагивает наш авторитет, имидж страны».
Заместитель начальника управления Генпрокуратуры Бахром Кобилов отметил, что в другом опросе Transparency International, обнародованном в ноябре, выясняется отношение граждан к уровню коррупции в стране. В нем участвовали более 160 тысяч граждан из 119 стран. Согласно данному докладу, в Узбекистане лишь 18% населения сталкивалось со взяточничеством при оказании государственных услуг. «Это лучший результат среди стран СНГ. В этой связи исполнение государственной программы о противодействии коррупции во всех сферах жизни государства и общества обязательно даст положительные результаты», — уверен он.
Комментарии
Издавна Узбекистан славился своей системой таниш-билиш и кумовства, к сожалению в данной области сколько бы то ни было положительно динамики за последние 50 лет не достигнуто! Надеемся в ближайшее время примут нормы комплайнса для гос служащих и начнётся чистка, вот может тогда должности в правительстве перестанут быть кормушками, а люди из народа пришедшие на смену будут работать для всеобщего блага, а не на свой карман!
Juda ajoyib maqola yozibsizlar lekin. Eng asosiysi O'zbekistonni Transparency International reytingida nechinchi o'rindagiligini qoldirib ketibsizlar. 176 davlatni orasida O'zbekiston 156 o'rinda va MDX davlatlari orasida bu eng yomon ko'rsatkich.
Без коррупции никакие вопросы решаться за мизерную ЗП не будут.
Что значит методика не совсем прозрачна?, если деньги Фонда Сороса основные в организации, тогда понятно, а мы сами не можем определит уровень коррупции в своей стране да мировой рейтиг хорошо, но проведение антикоррупционной реформы разве не во благо государства