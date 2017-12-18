На открытом судебном заседании Самаркандского городского суда по уголовным делам рассмотрены дела водителей, обвиняемых в смерти нескольких человек в дорожно-транспортных происшествиях. Об этом 12 декабря сообщила телекомпания СТВ.

72-летний житель Самарканда вечером 1 октября, свернув с улицы Регистанской на Дагбитскую, выехал на встречную полосу без объективных причин, превысив допустимую скорость. Он сбил стоявшую посередине дороги женщину-пешехода, которая из-за несовместимых с жизнью травм впоследствии скончалась.

Подсудимый полностью признал свою вину, и суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 266 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека) и статьей 45 (Лишение определенного права) Уголовного кодекса Узбекистана.

Виновник ДТП лишен права управлять транспортным средством сроком на два года и в соответствии со статьей 57 (Назначение более мягкого наказания) получил три года лишения свободы условно.

Водитель 1995 года рождения, сбивший человека при повороте на большой скорости в махаллю «Богибаланд», признан виновным по тем же статьям. Суд лишил его права управлять транспортным средством сроком на один год и назначил наказание в виде условного лишения свободы сроком на два года с ежемесячным вычетом 20% заработной платы в пользу государства.

На открытом судебном заседании также были рассмотрены дела и других четырех виновников ДТП, повлекших за собой смерть людей. Как сообщила телекомпания СТВ, по ним «были приняты соответствующие постановления Самаркандским городским судом по уголовным делам».

По словам судьи Тулкина Кодирова, за 11 месяцев года было рассмотрено 212 дел, связанных с ДТП, по отношению к 74 лицам были вынесены приговоры, дела 144 человек были прекращены по примирению сторон.