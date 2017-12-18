На открытом судебном заседании Самаркандского городского суда по уголовным делам рассмотрены дела водителей, обвиняемых в смерти нескольких человек в дорожно-транспортных происшествиях. Об этом 12 декабря сообщила телекомпания СТВ.
72-летний житель Самарканда вечером 1 октября, свернув с улицы Регистанской на Дагбитскую, выехал на встречную полосу без объективных причин, превысив допустимую скорость. Он сбил стоявшую посередине дороги женщину-пешехода, которая из-за несовместимых с жизнью травм впоследствии скончалась.
Подсудимый полностью признал свою вину, и суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 266 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека) и статьей 45 (Лишение определенного права) Уголовного кодекса Узбекистана.
Виновник ДТП лишен права управлять транспортным средством сроком на два года и в соответствии со статьей 57 (Назначение более мягкого наказания) получил три года лишения свободы условно.
Водитель 1995 года рождения, сбивший человека при повороте на большой скорости в махаллю «Богибаланд», признан виновным по тем же статьям. Суд лишил его права управлять транспортным средством сроком на один год и назначил наказание в виде условного лишения свободы сроком на два года с ежемесячным вычетом 20% заработной платы в пользу государства.
На открытом судебном заседании также были рассмотрены дела и других четырех виновников ДТП, повлекших за собой смерть людей. Как сообщила телекомпания СТВ, по ним «были приняты соответствующие постановления Самаркандским городским судом по уголовным делам».
По словам судьи Тулкина Кодирова, за 11 месяцев года было рассмотрено 212 дел, связанных с ДТП, по отношению к 74 лицам были вынесены приговоры, дела 144 человек были прекращены по примирению сторон.
Комментарии
То есть, это и есть цена человеческой жизни в нашей стране?
Не понял-издеваются что ли? Смертельные исходы и условно а кому то два года.
Что за страна ?! и вы хотите уменьшить смертность на дорогах, если всех выпускать на свободу. За хранение холодного оружия дают 6 лет, а здесь человека убил и на свободу. Всех в тюрьму!!!
Вот она — цена человеческой жизни в Узбекистане.
Кому то за кражу дают 4-5 лет, а тут за ДТП со смертельным исходом условно, да видать человеческую жизнь у нас совсем перестали ценить, а ведь живем в правовом государстве, они носятся как сумашедшие сбивая и убивая пешеходов, сам каждый день передвигаюсь по городу на автобусах и все это вижу своими глазами.
Как то странно, за убийство человека условное лишения свободы, а за кражу автомобиля 10 лет реальных..
Создается опасный прецедент. Люди за рулей почувствуют свою безнаказанность и будут думать, что теперь можно сбить человека и остаться безнаказанным. Вообще перестанут следить за дорогой. Человеческая жизнь — против года без прав и каких то жалких выплат с зарплаты (уверен, что официальная зарплата будет объявлена где то в районе чуть выше минимальной) — крайне, повторяю, крайне, несправедливо.
Либо в статье чего то недоговаривают. Например, может в первом случае — женщина стояла в неположенном месте, где нельзя быть пешеходу, не было встречных исков о материальном и моральном ущербе от семей потерпевших.
Человеческая жизнь должна быть превыше всего. И для того, что бы ее ценили — особенно на дорогах — надо ужесточить закон в отношении “убийц на дорогах“.
Если виноват водитель — реальный тюремный срок не менее года, без право обжалования и амнистии и денежный штраф в пользу пострадавшего (его семьи) в размере не менее 100 мин. зп.
Если водитель не виноват, но был смертельный исход — как минимум лишение прав сроком не менее 5 лет.
Я не силен в законе, но знаю одно точно — люди понимают ответственность только тогда когда знают, что наказание за поступок — жестко и неминуемо. А если дела будут закрываться так как описали выше — что же.. езди как хочешь и дави кого хочешь.. справедливости нет, наказания нет.
“Водитель 1995 года рождения, сбивший человека при повороте на большой скорости в махаллю „Богибаланд“, признан виновным по тем же статьям. Суд лишил его права управлять транспортным средством сроком на один год и назначил наказание в виде условного лишения свободы сроком на два года с ежемесячным вычетом 20% заработной платы в пользу государства.“
То есть семья может кормильца потеряла, а платить государству? Давно пора за пьянку за рулём и за тяжкие ДТП как минимум пожизненно лишать прав вождения! Лихачам и пьяным на дороге делать нечего!
Поддержать одну из сторон такого судебного процесса сложно конечно. С одной стороны расценивать можно как убийство, с другой стороны несчастный случай, повлекший смерть. Сажать на долгий срок конечно можно, но что от этого получит пострадавшая сторона?! По моему лучше изъять автотранспорт и продавать на аукционе и вырученные средства отдавать пострадавшей стороне. Виновника ДТП на определенный период принудительно привлекать на работу, специализированные для таких же лихачей. Пусть шьют светоотражающие жилеты, пусть штампуют дорожные знаки, пусть красят дорожные разметки и тп. Половину заработка отчислять пострадавшей стороне. Но ни в коем случае не отправлять в тюрьмы, где сидят реальные криминальные элементы.
Несчастным случаем это назвать нельзя. Несчастный случай это когда всё происходит по независящим причинам, случайное стечение обстоятельств. А здесь есть конкретные виновники, грубо нарушившие ПДД. Это убийство по неосторожности. Приговоры чрезвычайно мягкие. Надо лишать их права вождения автомобилем не на год, а лет на 10, или пожизненно. А тут через год эти безответственные снова сядут за руль, и это будет повторяться снова и снова.
То Александр Антонов. Может вы правы, но позвольте не согласиться. Всех под одну копирку загонять тоже неправильно. Недавно был свидетелем ДТП. Один автовладелец сбил на смерть одну женщину. Женщина сошла с микроавтобуса и прямо попала под колеса. Сотни очевидцев+съемка видеорегистратора. Скорость авто была ниже допустимого. При повторном просмотре видео ясно одно, при всем желании он не смог бы предотвратить ДТП. Будь на его месте кто нибудь другой, исход был бы аналогичным. Это разве не “независящая причина, случайное стечение обстоятельств“? Стоит ли таких, скажем, неосторожных убийц линчевать?! Было бы разумно, если государство законным способом заставила виновника ДТП материально поддерживать пострадавшую сторону. Дай Аллах всем, чтобы не попали в такие ситуации.
Приговоры чрезвычайно мягкие для виновника ДТП со смертельным исходом.
А почему 20% в пользу государства? Что в ДТП государство пострадало? Деньги должны выплачиваться пострадавшему(если он жив)на лечение или его семье(если погиб)то как на содержание,а не государству. И прав лишать не на 1-3 года, а лет на 5 . Тогда может задумаются… Сожать конечно же неплохо, но боюсь не хватит места в тюрьмах на всех нарушителей.
Ilyas Ilyasov
Я имел в виду эти 2 конкретных случая, один выехал на встречку, а второй заехал в махаллю на большой скорости. Это грубое нарушение ПДД. А если водитель ничего не нарушал, и ему под колёса бросился пешеход-самоубийца, тогда другое дело. Но такие случаи большая редкость. Это и должен решать суд, и решать справедливо, а не так, как в случаях, описанных в статье.
Все дело в скорости, смотрите ссылку, ограничение скорости в Европе.
Срочно Нужно Строго контролировать скорость по всему городу не более 50км./ч. а в отдельных участках не более 30-40 км./ч. Вот тогда смертности на дорогах не будет!
https://autotraveler.ru/spravka/speed-limit-in-europe.html#.WjjoAtKWbcs