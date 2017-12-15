Президент Шавкат Мирзиёев 15 декабря подписал указ о создании Исламской академии Узбекистана. Учредителем негосударственного высшего образовательного и научно-исследовательского учреждения выступает Управление мусульман страны.

Указ направлен на обеспечение высших и средних специальных религиозных образовательных учреждений страны высококвалифицированными научными и педагогическими кадрами.

Сегодня в Ташкентском исламском институте и высшем медресе Мир-Араб в Бухаре обучаются 366 студентов и работают 87 преподавателей. В средних специальных исламских образовательных учреждениях страны обучается 1071 учащийся и работают 246 педагогов.

При новой академии будет действовать Специализированный научный совет по защите магистерских и докторских диссертаций и присвоению научных степеней магистра исламоведения, доктора философии и доктора исламоведения.

В учреждении будут функционировать магистратура (два года), базовая докторантура (три года) и докторантура (три года). Для обучения и ведения научных исследований на контрактно-грантовой основе будут приниматься граждане Узбекистана и других стран.

Для независимых исследователей планируется внедрение возможностей дистанционного образования и самостоятельного ведения исследований.

Квота приема студентов на магистратуру на 2018−2019 учебный год определена в количестве 16 мест. В последующие годы квота будет определяться Управлением мусульман в зависимости от потребностей в научно-педагогических кадрах.