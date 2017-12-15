Многим родители еще с детства с восхищением рассказывали о «европейском качестве». Именно в европейском подходе к любому техническому решению лежит секрет качества: они все делают не на продажу, а как будто для себя, фундаментально, на десятки лет.

Продукция компании ABB как раз служит примером того самого «европейского качества». Это один из мировых технологических лидеров в области электрооборудования, робототехники и механизмов движения, промышленной автоматизации и электрических сетей.

Вот уже более 130 лет компания ABB двигает науку вперед, делая жизнь людей всего мира комфортнее и, главное, безопаснее.

Energy Power Solution (EPS) является официальным бизнес-партнером компании ABB в Узбекистане. Благодаря EPS появилась возможность приобрести качественный европейский продукт с гарантией качества по ценам ниже рыночных.

Одна из новинок EPS — итальянские стабилизаторы Ortea, которые являются одними из лучших в мире. И Ortea гарантирует, что их стабилизаторы модели Vega выдерживают полную заявленную мощность даже при минимальном напряжении. Что особенно важно для жителей регионов с перебоями в электросетях.

Но наиболее интересное в этих стабилизаторах — уникальная точность в 0,5%, благодаря которой стабилизатору можно доверить работу с High-End-аудиотехникой и медицинским оборудованием.

Компания EPS не только продает высококачественное, сертифицированное оборудование, но и обучает электромонтажников. Ведь безопасность домов — одна из главных целей компании.

Кроме этого, EPS активно ведет telegram-канал для электромонтажников: t.me/epsuz, в котором делится ценными знаниями касательно новых, не имеющих аналогов на рынке Узбекистана продуктов ABB.

К тому же, сертификат Energy Power Solution у электрика — это залог его качественной работы и безопасности жилища заказчика.

Получить более подробную информацию можно по телефону: (+99871) 205−09−11.

Адрес: ул. Ш. Рашидова, 16.

Веб-сайт: eps.uz

На правах рекламы. Товары сертифицированы.