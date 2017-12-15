Государственная инспекция Узбекистана по надзору за безопасностью полетов назвала информацию о возобновлении авиарейсов между Ташкентом и Киевом, появившуюся в СМИ, преждевременной.

12 декабря в Госавианадзоре состоялись переговоры между делегациями авиационных властей Узбекистана и Украины при участии назначенных авиакомпаний с целью обсуждения сотрудничества в области воздушного сообщения.

Между сторонами имеются нерешенные вопросы. По мере их урегулирования стороны вернутся к переговорам в целях рассмотрения вопроса осуществления полетов между Ташкентом и Киевом, говорится в сообщении на сайте Госавианадзора.

Точные сроки осуществления авиарейсов также еще не утверждены, отметили в инспекции.

Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» прекратила выполнение рейсов по маршруту «Ташкент-Киев-Ташкент» в мае 2015 года, а в сентябре того же года закрыла офис в столице Украины.