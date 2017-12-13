Президент Кыргызстана Сооранбай Жээнбеков 13 декабря по приглашению Президента Шавката Мирзиёева прибыл с официальным визитом в Узбекистан, сообщило УзА. В международном аэропорту «Ташкент» имени Ислама Каримова его встретил премьер-министр Абдулла Арипов.

В ходе встреч и переговоров на высшем уровне планируется обсудить состояние и перспективы развития межгосударственных связей в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной и других сферах, вопросы приграничного сотрудничества, отдельные региональные и международные проблемы.

Ожидается, что по итогам визита будет принято Совместное заявление глав государств и подписан пакет межправительственных и межведомственных документов, направленных на укрепление и расширение двусторонних отношений в разных областях.