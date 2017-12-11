На территории Ташкента за первые 11 месяцев текущего года было зарегистрировано 12,3 тысячи преступлений, что на 15% ниже уровня аналогичного периода прошлого года, сообщила пресс-служба ГУВД столицы на брифинге в субботу. В январе-ноябре прошлого года было зарегистрировано 14483 преступления или на 2181 больше.

Подразделениями ГУВД с начала года было проведено 957 следственно-оперативных мероприятий и установлено 520 случаев кражи, 224 — мошенничества, 20 — нанесения тяжкого телесного повреждения, 21 — убийства, 34 — разбойного нападения, 50 — грабежа, 24 — хулиганства, 18 — угона автотранспортных средств и 46 иных преступлений.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий с начала года было задержано 1956 лиц, разыскиваемых за совершение преступлений.

723 лица с начала года были зарегистрированы как без вести пропавшие, из них 530 возвращены по месту проживания.