Фируза Хайрутдинова, вдова архитектора Дома кино Рафаэля Хайрутдинова, попрощалась со сносимым зданием. Фотографию опубликовала в Facebook внучка архитектора Рушена Семиногова.

Здание Дома кино было открыто в 1982 году в дни проведения Ташкентского кинофестиваля стран Азии, Африки и Латинской Америки. Его снос связан со строительством международного делового центра Tashkent City.

Как пишет Рушена Семиногова, о сносе здания архитектурные круги узнали из СМИ. Обращение архитекторов, кинематографистов и художников Узбекистана к руководству страны о сохранении объекта и его модернизации в рамках концепции Tashkent City остается без ответа.

Архитектор и художник Рафаэль Хайрутдинов скончался два года назад в возрасте 83 лет. При его непосредственном участии и в соавторстве с коллегами, помимо здания Республиканского Дома кино, были реализованы такие крупные проекты, как Центральный выставочный зал Академии художеств и Республиканское художественное училище имени Бенькова.

Под руководством Хайрутдинова был разработан проект застройки микрорайона Караташ в столице с жилыми домами коттеджного типа, построены Мирабадский рынок и Дом быта по ул. Нукусской и другие объекты.