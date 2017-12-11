Airguns.uz — это первый в Ташкенте мультибрендовый магазин, в котором представлен широкий выбор товаров для любителей охоты, спорта и туризма от всемирно известных брендов, таких как Umarex, Gamo, Crosman, Norica, Hillman, Walther и многих других. Магазин Airguns.uz работает на условиях дистрибуции и осуществляет прямые поставки товаров из стран Европы и США. За короткое время он завоевал популярность среди любителей охоты и активного отдыха на природе.

Уникальность магазина Airguns.uz заключается также в наличии онлайн-магазина airguns.uz, в котором покупатели, не выходя из дома, могут ознакомиться с товарами, их подробным описанием, техническими характеристиками, ценами и сделать предварительный заказ.

В преддверии Нового года Airguns.uz проводит розыгрыш приза — мощного светодиодного фонаря Walther Pro PL70r, произведенного знаменитой немецкой фирмой. Фонарь изготовлен из ударопрочного авиационного алюминия, выдерживает падение с высоты двух метров и является водонепроницаемым. Мощность луча составляет 910 Lm, а его дальность — 205 метров. Фонарь комплектуется аккумулятором, зарядным устройством, адаптером для 3 батареек, креплением для ремня, USB-кабелем и адаптером для автомобильного прикуривателя.

Такому подарку обрадуется каждый любитель активного образа жизни.

Ознакомиться с условиями новогоднего розыгрыша можно на странице онлайн-магазина airguns.uz.

Адрес: Мирзо-Улугбекский район, м-в Буз-2, д. 4. Ориентиры: бывшее кафе «Тараканчик», магазин «Чимган»

Телефон: (+99895) 195−00−13

Cайт: airguns.uz

e-mail: info@airguns.uz

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