7 декабря с 7:00 до 18:00 в Бекабаде (Ташкентская область) наблюдались порывы ветра силой до 28 м/с, сообщила сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана.

Штормовой ветер повредил линии электро- и газоснабжения ряда жилых домов и предприятий, отдельные фрагменты крыши зданий, сломаны деревья, несколько жителей города получили легкие телесные повреждения.

Для ликвидации последствий в городском хокимияте создан оперативный штаб во главе с первым заместителем хокима Ташкентской области, мобилизованы необходимые силы и средства, говорится в сообщении.

В результате аварийно-восстановительных мероприятий и слаженных действий последствия аварий устранены. С 12:50 по 22:00 энерго-, газо- и водоснабжение было восстановлено. Начат ремонт крыш зданий.

Пострадавшие получили первую медицинскую помощь и отправлены домой.