Santini Bar & Terrace — это место, где можно по-настоящему почувствовать новогоднее настроение.

Прекрасные новогодние залы, уютные столики, веселая шоу-программа, Дед Мороз и Снегурочка, площадка для зажигательных танцев под музыкальные сеты от DJ Tim shelest, живая музыка от лайв-бэнда и одни из наиболее вкусных блюд в столице — все это в Santini Bar & Terrace.

Рождественское оформление, дух Нового Года, и все мечты сбудутся в один день в этом волшебном месте в Ташкенте.

И, конечно же, новогодний подарок для всех любителей караоке — можно петь любимые песни, не ограничивая себя по времени в караоке-кабинках. Добро пожаловать в настоящую зимнюю сказку в Santini.

Зарезервировать столики можно по телефонам: (+99890) 936−00−05, (+99890) 947−00−05.

Адрес: ул. Коронкул, 88.

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