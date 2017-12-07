Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев объявит название 2018 года в ближайшие дни в обращении к палатам Олий Мажлиса, в котором также будут подведены итоги уходящего года. Об этом глава государства сказал в четверг на торжественном мероприятии, посвященном 25-летию Конституции страны.

Традиция посвящать каждый год определенной сфере жизни ведется в Узбекистане с 1997 года, который был Годом интересов человека. Именно на праздновании Дня Конституции, который отмечается 8 декабря, ежегодно объявлялось название следующего года. 2017 год в Узбекистане по предложению Шавката Мирзиёева был провозглашен Годом диалога с народом и интересов человека.

«В 2017 году, объявленном Годом диалога с народом и интересов человека, были осуществлены большие дела, объединенные идеей „Интересы человека — превыше всего“. Эти дела стали еще одним шагом в реализации основных принципов нашей Конституции», — отметил Президент.