2 декабря в столице под приветственные звуки карнаев и сурнаев галерея Kale приветствовала своих первых гостей. Для торжественной церемонии открытия перед входом в галерею был сооружен целый зал на открытом воздухе, где гостей встречали горячим чаем, кофе и разнообразными легкими закусками. Здесь по баннерам и видеороликам гости мероприятия могли ознакомиться с историей компании, узнать о ее быстром и активном росте, а также составить первое представление о производимой продукции.

Kale Group была основана в 1957 году. Она зародила керамическую промышленность в Турции, в кратчайший срок став мировым лидером в этой области. Будучи лидером по объему и производству продаж в Турции, она является третьим в Европе и двенадцатым крупнейшим производителем керамики в мире. Сейчас Kale Group состоит из 17 компаний и считается одним из важнейших промышленных предприятий в Турции с более 5000 сотрудников. Представительства компании открыты в более чем 100 странах мира.

Под звуки первых фанфар на сцену поднялся глава отдела экспорта и представительства в Ташкенте, господин Мустафо Тирит угли. Поприветствовав гостей, господин Мустафо Тирит угли рассказал, что для Kale Group производство керамики возведено в ранг искусства. А также выразил надежду на успешную работу на рынке Узбекистана.

Далее слово было предоставлено Фикри Мутлу, руководителю Kale Gallery, который выразил надежду на успешную работу в Узбекистане. Господин Мутлу поблагодарил партнеров и дизайнеров, вручив им памятные сувениры и дипломы, и ответил, что в следующем году планируется открыть еще два филиала галереи.

Просторный светлый зал бутика разделен на несколько тематических зон. Справа от входа — сантехника, слева — керамическая плитка, по центру — шоурум, выполненный в виде нескольких обустроенных, полностью меблированных ванных комнат.

Турецкая керамика Kale — эталон высокого качества. Благодаря широкому ассортименту плитки Kale потребители без труда смогут создать оригинальный и неординарный дизайн интерьера дома и в офисе. Она может использоваться как для облицовки стен, для создания интересного интерьера ванных комнат и кухонь, так и пола. На сегодняшний день в арсенале компании имеется около 4000 моделей коллекций керамической плитки.

Сантехника Kale — синтез творчества и высоких технологий. Она производится по технологии обжига огнем, что значительно увеличивает прочность изделий, а безупречно гладкая шлифовка поверхностей позволяет сохранить блеск долгие годы. Благодаря запатентованным Smart-технологиям сантехника Kale обладает такими преимуществами как дополнительный комфорт, легкое очищение, защита от бактерий и, что особенно важно — экономия воды (от 30 до 55% в зависимости от изделия).

Kale Gallery — мультибрендовый салон, предлагающий лучшее от турецких производителей, среди которых Formina (известный производитель сантехнических изделий, ванн и душевых кабин), Belinza (разнообразная мебель для ванных комнат) и другие. Также у клиентов есть возможность заказывать понравившуюся продукцию по каталогу компании. Доставка осуществляется в срок от 4 до 30 дней. Гарантия на продукцию составляет от 2 до 10 лет, в зависимости от вида.

Доставка и монтаж оборудования осуществляются бесплатно. Форма оплаты любая.

Адрес: г. Ташкент, ул. Шайхонтохур, 32А. Ориентиры: Лабзак, через дорогу от парка «Анхор-Локомотив».

Телефоны: (+99899) 860−60−60, (+99899) 881−65−65.

Сайт: kale.uz

Facebook: fb.com/Kale.Uzbekistan

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