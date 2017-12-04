Ташкентский футбольный клуб «Локомотив» победил «Бунёдкор» (0:1) в финале Кубка Узбекистана и второй год подряд оформил «золотой дубль».

Единственный гол в матче забил нападающий «железнодорожников» Марат Бикмаев, ставший лучшим бомбардирмом чемпионата Узбекистана с 26 голами.

Ранее в этом сезоне «Локомотив» стал чемпионом Высшей лиги. В прошлом году подопечные Андрея Микляева также выиграли чемпионат и Кубок страны.

Как сообщила пресс-служба Федерации футбола, кубок чемпионам вручили президент ФФУ Умид Ахмаджонов и президент Азиатской конфедерации футбола шейх Салман бин Ибрагим аль-Халифа.

36-летний капитан «железнодорожников» Тимур Кападзе после встречи завершил карьеру. Он 12 раз становился чемпионом Узбекистана и 9 раз — обладателем Кубка страны. Полузащитник также провел 119 игр за национальную сборную и выступал за такие клубы, как «Пахтакор», «Бунёдкор», «Инчхон Юнайтед» (Южная Корея), «Шаржа» (ОАЭ) и «Актобе» (Казахстан).

Составы команд

«Бунёдкор»: Мурод Зухуров, Рустам Ашурматов, Акрам Комилов, Анвар Гафуров, Джавлон Ибрагимов, Достонбек Хамдамов, Дильшод Ахмадалиев, Шохрух Гадоев (Вахид Шодиев, 76), Отабек Шукуров, Миржамол Касымов (Шахзодбек Нурматов, 63), Шохруз Норхонов (Вадим Чемиртан, 57).

«Локомотив»: Игнатий Нестеров, Кахи Махарадзе, Икром Алибоев, Марат Бикмаев (Мухаммад Коне, 87), Садриддин Абдуллаев, Сардор Мирзаев, Тимур Кападзе (Санжар Шоахмедов, 59), Ислом Тухтаходжаев, Шухрат Мухаммадиев, Олег Зотеев, Джалолиддин Машарипов (Диёр Туропов, 75).