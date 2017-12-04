Проект «Лаборатория бизнеса» с 23 по 30 ноября изучал инновации в Израиле, чтобы определить факторы технологического успеха этой страны.

29 ноября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеёв подписал указ о создании Министерства Инновационного развития. По мнению Хикмата Абдурахманова, одного из основателей проекта «Лаборатория бизнеса», 90% описанного в этом документе внедрено и работает в Израиле. «Очень важно изучать истории успеха разных стран, выбирать лучшее и адаптировать под условия Узбекистана», — считает он.

Семь фактов об инновациях в Израиле

1. В стране существует Ведомство по инновациям (Israeli Innovation Authority). В нем работают шесть подразделений: Startup Division, Growth Division, Technological Infrastructure Division, International Collaboration Division и Societal Challenges Division. В ведомстве также есть 24 инкубатора, 22 из которых занимаются технологическими проектами. Все инкубаторы работают на основе грантов. Они выдаются на два года под 3−5%. Ведомство покрывает до 85% расходов инновационных стартапов. Зачем государству вкладывать в рискованные предприятия? По данным ведомства, каждый доллар, вложенный в сферу исследований и разработок (R&D), в итоге приносит экономике 5−10 долларов.

2. В Израиле работают более 70 венчурных фондов. На заре развития направления именно государство поддержало их создание. В 1993 году состоялся правительственный тендер, по итогам которого были выбраны 10 компаний. Каждая из них получила 8 млн долларов на развитие и должна была привлечь еще 12 млн из частного сектора. Все инвестиции проходили в условиях высокого риска, так как сфера была новой. На базе этого появилось несколько венчурных компаний, и за несколько лет частный капитал смог не только вернуть вложения, но и приумножить их. Так зародилась новая индустрия: высокодоходный венчурный бизнес в Израиле. Созданный по этой программе фонд JVP (второй по величине в современном Израиле) вернул с первого проекта 125 млн долларов. При этом только 5−10% от венчурных инвестиций оказываются успешными, но капитализация этих проектов перекрывает все неудачи.

3. Ежегодно на инновации в Израиле тратится 12 млрд долларов или 4,7% от ВВП. При этом венчурные фонды (частные инвестиции) финансируют до 85% расходов стартапа, и только часть (400 млн долларов) выделяет государственный бюджет.

4. В стране работают около 300 центров R&D. Многие мировые корпорации открывают здесь такие центры благодаря концентрации талантов и правильной налоговой политике — размер налога на прибыль составляет 10%.

5. При частных компаниях, университетах, муниципальных органах существует более 270 программ акселерации. Для Израиля это своеобразный полигон по развитию и тестированию новых идей.

6. В Израиле взращивается культ предпринимательства. Создание стартапа, открытие бизнеса — одно из самых престижных направлений, интересующих молодежь. Израиль является мировым лидером по количеству технологических стартапов — их более 5500, это самое престижное, чем молодежь может и хочет заниматься.

7. В стране с населением более 8,5 миллиона — 12 нобелевских лауреатов, передовые вузы, в которых обучаются 314 тысяч человек. 60% учащихся школ и колледжей получают высшее образование. 40% докторов наук — в сфере математики и инженерного дела. Холонский технологический институт, входящий в десятку лучших в стране, возглавляет профессор Эдуард Якубов — уроженец Ташкента. Он готов сотрудничать с людьми из Узбекистана, развивать научно-техническое направление, делиться своим опытом, привлекать экспертов. Нужно воспользоваться этим шансом, чтобы вывести науку Узбекистана на новый уровень.

Создавая инфраструктуру для развития инноваций, важно помнить, что успех сферы зависит не только от наличия ведомства или министерства, отвечающего за это направление. Необходимы соответствующие реформы во всех структурах, соприкасающихся с наукой, образованием, технологиями, бизнесом. Государство может дать первый толчок и создать соответствующую базу. Но основные инвестиции в инновации осуществляет частный сектор — при условии высокого доверия бизнеса в долгосрочную перспективу в стране.

Что необходимо для развития инноваций в Узбекистане:

Стимулирующая налоговая политика;

Либерализация финансовой системы;

Децентрализация экономики (особенно в регионах);

Снижение присутствия государства в экономике;

Развитие конкуренции;

Развитие сектора образования.

Это лишь часть наблюдений, сделанных участниками «Лаборатории бизнеса» в ходе поездки. В январе выйдет видеопередача, в которой будут показаны передовые проекты Израиля:

JVP — второй по величине венчурный фонд в Израиле;

Mobileye — технологическая компания, разрабатывающая системы компьютерного зрения. В августе была продана Intel за 15,3 млрд долларов;

Ведомство по инновациям в Израиле;

Холонский технологический институт, Университет Технион, инженерный колледж Azrieli;

Госпиталь Вольфсон и благотворительный проект «Спаси сердце ребенка»;

Коворкинг-центры InVent, DreamLabs, WeWork;

Израильский офис Cisco.

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Проект «Лаборатория бизнеса», нацеленный на развитие бизнес-сообщества Узбекистана, был представлен в Ташкенте в январе 2016 года. Его инициаторами являются Unique Present Media Holding, Ассоциация международного бизнеса и технологий (АМБиТ) и компания Afisha Media.

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