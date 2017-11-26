Российский космонавт Сергей Рязанский, капитан экипажа Международной космической станции, опубликовал свежие фотографии Ташкента из космоса.

На двух снимках, сделанных в субботу, 25 ноября, столица Узбекистана запечатлена в ночное и дневное время. В подписи к фотографиям космонавт отмечает, что сделал их «по многочисленным просьбам».

Сергей Рязанский — 535-й космонавт мира и 117-й космонавт России. В космосе находится второй раз (нынешняя экспедиция началась в июле). Регулярно публикует снимки и видеоролики из космоса (Facebook, Instagram), часто выполняя просьбы пользователей со всего мира сфотографировать тот или иной город.