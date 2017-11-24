Президенту Корейского института развития персонала Ким Ён Се присвоен статус почетного советника Министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Агентства по вопросам внешней трудовой миграции при министерстве.

22 ноября в рамках государственного визита Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Республику Корея руководитель агентства Хужабахлил Асамов и Ким Ён Се подписали меморандум о взаимопонимании и утвердили Программу подготовки кадров и поддержания уровня занятости.

В первом полугодие 2018 года в Узбекистане должен быть открыт Центр по обучению граждан Узбекистана корейскому языку для получения разрешения на работу.