Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды и южнокорейская компания Sejin G&E разработают проект по утилизации и переработке твердых бытовых отходов, получению свалочного газа и производству электро- и теплоэнергии на полигоне Ташкента в Ахангаранском районе Ташкентской области.

Как сообщила пресс-служба Госкомэкологии, соответствующий меморандум планируется подписать в рамках визита делегации в Республику Корея. Общая стоимость проекта оценивается в 50−60 млн долларов прямых инвестиций.

Делегация Госкомэкологии посетила мусороперерабатывающий завод компании Sejin G&E в городе Ансан. Он занимается сортировкой твердых бытовых отходов, обслуживая 750-тысячное население города. Ежегодный объем сортируемых и перерабатываемых твердых бытовых отходов составляет более 15 тысяч тонн. На этом предприятии внедрены технологии, позволяющие сортировать до 80% полезных компонентов из твердых бытовых отходов.