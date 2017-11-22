Правительства Узбекистана и Республики Корея в рамках государственного визита Президента Шавката Мирзиёева подписали в Сеуле меморандум и «дорожную карту» по оказанию содействия корейской стороной во вступлении Узбекистана во Всемирную торговую организацию (ВТО). Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Министерства внешней торговли.

Документы предусматривают проведение оценки последствий вступления в ВТО, экспертизы национального законодательства на соответствие требованиям соглашений ВТО, а также оказание технической, консультативной и экспертной поддержки министерствам и ведомствам.

На переговорах в Сеуле руководители Министерства внешней торговли Узбекистана и Министерства торговли, промышленности и энергетики Республики Корея обсудили возможность создания зоны свободной торговли.

Достигнута принципиальная договоренность о необходимости обеспечения преференциального доступа на рынки двух стран. Принято решение о проведении до конца года первого заседания совместной рабочей группы по подготовке соглашения о преференциальной торговле между Республикой Узбекистан и Республикой Корея.

В целях внедрения в Узбекистане передовых форм взаимодействия во внешней торговле, облегчения процедур, связанных с проведением внешнеторговых операций, и стимулирования экспорта достигнута договоренность о создании Национальной платформы электронной торговли Республики Узбекистан на основе передового корейского опыта и утверждена «дорожная карта» по реализации этого соглашения.

Компания «Узтрейд» подписала меморандум с Корейской ассоциацией международной торговли (KITA) и компанией KTNET об организации совместной деятельности по развитию электронной торговли в Узбекистане.

Для увеличения объемов экспорта на корейский рынок продукции с высокой добавленной стоимостью достигнуто соглашение с Корейским институтом промышленной технологии (KITECH) и Корейским институтом редких металлов (KIRAM) о создании в Узбекистане Научно-исследовательского центра редких металлов и сплавов. Напомним, при содействии Министерства торговли, промышленности и энергетики Республики Корея в Ташкенте создан Текстильный учебно-исследовательский технопарк, в июле было принято решение об основании Узбекско-корейского центра по развитию сельскохозяйственного машиностроения.

В целях увеличения объемов двустороннего товарооборота и организации системных поставок продукции, востребованной на рынках двух стран, достигнуты договоренности об открытии торговых домов с постоянно действующими шоурумами продукции. «Узтрейд» совместно с корейскими партнерами приняли решение об открытии первого Узбекско-корейского торгового дома.

Достигнуты соглашения о создании ряда совместных экспортоориентированных предприятий, в том числе с Hwachon Plant — Gemco по производству ювелирных изделий на площадях ГНПП «Фонон», с AVID по организации производства ювелирных изделий и часов совместно с НБУ ВЭД и АГМК, с Seoul Jewelry Industry Cooperative по производству ювелирных изделий и часов совместно с банком «Асака», с Samsung Steel по организации производства теплиц совместно с «Узбекозиковкатхолдингом». Кроме того, с Консорциумом производителей теплиц и компанией K&G Plus достигнута договоренность о сотрудничестве в сфере производства и строительства теплиц.

Результатом проведенного в рамках визита Президента Узбекско-корейского бизнес-форума стало подписание предприятиями двух стран десятка экспортных контрактов, предусматривающих поставку в Южную Корею продукции на сумму свыше 230 млн долларов, в том числе свежей и переработанной плодоовощной продукции, широкой номенклатуры текстильных и кожаных изделий, меди и других товаров.

Заключен первый долгосрочный контракт на поставку урана в Южную Корею.

Проведены переговоры по вопросам формирования эффективной системы поставок узбекской плодоовощной и текстильной продукции на корейский рынок. Обсуждены меры по созданию крупных логистических центров на территории Узбекистана с такими компаниями, как Korea Trade Network, CJ Freshway, Heakwang, CIELIE и другими.

С компанией Korean Air обсуждены дополнительные меры по расширению сотрудничества в сфере транспорта и логистике, в частности, вопросы развития международного интермодального центра логистики на базе аэропорта «Навои» и расширения его возможностей для увеличения товарооборота между двумя государствами.