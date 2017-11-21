Государственное научно-производственное предприятие «ФОНОН» и южнокорейская Hwachon Plant — Gemco подписали соглашение о создании в Ташкенте совместного предприятия по выпуску ювелирных изделий.

Подписи под документом в Сеуле поставили генеральный директор «ФОНОН» Мухсин Ашуров и исполнительный директор Hwachon Plant — Gemco Чол Шик Шин. Церемония состоялась накануне государственного визита Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Республику Корея.

Уставный фонд СП, создаваемого на паритетной основе, составит 30 млн долларов, сообщили «Газете.uz» в пресс-центре по освещению визита Президента Узбекистана в Республику Корея.