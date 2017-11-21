13−19 ноября проводилась Всемирная неделя правильного использования антибиотиков. Тема недели текущего года была такой: «Перед тем как принимать антибиотики, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистов здравоохранения». «Газета.uz» публикует основные факты об опасности устойчивости к антибиотикам (использованы материалы Всемирной организации здравоохранения).

Что такое устойчивость к антибиотикам?

Антибиотики используются для профилактики и лечения бактериальных инфекционных заболеваний. Устойчивость к антибиотикам развивается в случае изменения бактерий в ответ на применение этих препаратов.

Устойчивость к антибиотикам развивается у бактерий, а не людей или животных. Эти бактерии могут заражать людей и животных, и вызванные ими инфекции лечить труднее, чем инфекции от бактерий, не имеющих такой устойчивости.

Следствием устойчивости к антибиотикам являются рост медицинских расходов, более продолжительные госпитализации и рост смертности.

Масштабы проблемы

Устойчивость к антибиотикам возрастает до угрожающе высоких уровней во всем мире. Все больше инфекций — включая пневмонию, туберкулез, заражение крови, гонорею, заболевания пищевого происхождения — становится труднее, а иногда и невозможно лечить из-за снижения эффективности антибиотиков.

Там, где антибиотики для лечения людей или животных можно приобрести без рецепта, возникновение и распространение устойчивости усугубляются. Аналогичным образом, в странах, где нет стандартных лечебных рекомендаций, антибиотики часто назначаются врачами и ветеринарами избыточно и используются населением сверх меры.

Что делать?

Устойчивость к антибиотикам набирает темпы из-за их неправильного и чрезмерного использования, а также слабой профилактики инфекций и борьбы с ними. Для предотвращения распространения устойчивости к антибиотикам и борьбы с ним рекомендуется:

принимать антибиотики только по назначению квалифицированного работника здравоохранения;

никогда не требовать антибиотиков, если, по словам медработника, в них нет необходимости;

всегда соблюдать рекомендации медработника при использовании антибиотиков;

никогда не давать свои антибиотики другим лицам или не использовать оставшиеся антибиотики;

соблюдать принципы безопасного питания и гигиены, своевременно делать прививки.

Всемирная неделя правильного использования антибиотиков — глобальная многолетняя кампания, которая проводится в ноябре начиная с 2015 года под девизом «Антибиотики: используйте осторожно!»

Инфографика

Источник: ВОЗ.