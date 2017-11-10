Центральная Азия — регион уникальных возможностей и огромного нереализованного потенциала, заявил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на международной конференции «Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее, сотрудничество ради устойчивого развития и взаимного процветания», проходящей под эгидой ООН в Самарканде.

«Узбекистан — сторонник разрешения имеющихся разногласий и укрепления взаимного доверия. Именно на основе принципов добрососедства и взаимовыгодного партнерства государства региона смогут реализовать свой потенциал в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной сферах, вопросах безопасности и стабильности», — сказал Шавкат Мирзиёев.

«В Центральной Азии пересекаются интересы мировых держав, регион примыкает к очагам нестабильности и конфликтов, испытывая влияние всех негативных процессов дальнего и ближнего зарубежья», — отметил Президент.

«Будущее региона формируется каждым государством Центральной Азии, — добавил он. — Прочным фундаментом и гарантом его устойчивого развития является готовность и стремление к сотрудничеству, а также ответственность всех центральноазиатских стран за наше будущее».

Главная цель — общими усилиями превратить Центральную Азию в стабильный экономически развитый регион, заявил глава государства. «Надо устранить причины, подпитывающие конфликтный потенциал. Мы ищем разумные компромиссы в решении вопросов по границам, водопользованию, транспорту и торговле», — сказал он.

Президент Узбекистана очертил круг задач, которые нужно решить сегодня, чтобы обеспечить достойное будущее региона.

Развитие торгово-экономических связей и создание благоприятных условий для роста товарооборота и укреплению кооперации. «Практическим шагом может стать создание регионального экономического форума для прямого диалога между бизнес-сообществом и обсуждения проектов торгово-экономического, инвестиционного и инновационного взаимодействия», — предложил Шавкат Мирзиёев. Он сообщил, что с начала года товарооборот Узбекистана со странами региона вырос на 20%, а с отдельными государствами — и на 70%. Президент также предложил учредить ассоциацию руководителей — хокимов регионов и бизнес-сообществ государств Центральной Азии: «Когда мы ведем прямой диалог с регионами и бизнесом, результат налицо. Скажу откровенно: когда мы им не то чтобы помогаем, а не мешаем — результата больше». Он отметил, что по расчетам экспертов эффективная кооперации могла бы повысить региональный ВВП в два раза.

«Практическим шагом может стать создание регионального экономического форума для прямого диалога между бизнес-сообществом и обсуждения проектов торгово-экономического, инвестиционного и инновационного взаимодействия», — предложил Шавкат Мирзиёев. Он сообщил, что с начала года товарооборот Узбекистана со странами региона вырос на 20%, а с отдельными государствами — и на 70%. Президент также предложил учредить ассоциацию руководителей — хокимов регионов и бизнес-сообществ государств Центральной Азии: «Когда мы ведем прямой диалог с регионами и бизнесом, результат налицо. Скажу откровенно: когда мы им не то чтобы помогаем, а не мешаем — результата больше». Он отметил, что по расчетам экспертов эффективная кооперации могла бы повысить региональный ВВП в два раза. Более эффективное задействование транспортно-логичестического потенциала и развитие транспортной инфраструктуры региона. «Полагаю, необходимо принять общерегиональную программу развития транспортных коммуникаций», — выдвинул предложение Президент Узбекистана. Он заявил, что в 2018 году в Ташкенте планируется провести международную конференцию «Центральная Азия в системе международных транспортных коридоров: стратегические перспективы и нереализованные возможности».

«Полагаю, необходимо принять общерегиональную программу развития транспортных коммуникаций», — выдвинул предложение Президент Узбекистана. Он заявил, что в 2018 году в Ташкенте планируется провести международную конференцию «Центральная Азия в системе международных транспортных коридоров: стратегические перспективы и нереализованные возможности». Углубление практического взаимодействия в целях обеспечения безопасности и стабильности региона. По словам Президента, все страны в равной степени сталкиваются с угрозами терроризма, религиозного экстремизма, транснациональной преступности и наркотрафика. «Эффект противодействия можно обеспечить только сообща, — подчеркнул Шавкат Мирзиёев. — Необходимо отказаться от деления угроз на „свои“ и „чужие“, на деле придерживаться принципа неделимости безопасности». Сегодня перспективы стабильности развития неразрывно связаны с миром в Афганистане, добавил Президент. «Узбекистан продолжит участие в экономическом восстановлении страны, развитии транспортной и экономической инфраструктуры и кадров», — заявил он. Необходимо также скорейшее и окончательное завершение процесса делимитации и демаркации государственных границ. «Решив приграничные проблемы, мы заложим фундамент для расширения торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между странами. Необходимо продолжить слаженную, скрупулезную работу по решению непростых вопросов на переговорах по делимитации границ. Уверен, путем учета взаимных интересов, на основе разумных компромиссов и эквивалентного обмена мы сможем разрешить эту важную проблему».

По словам Президента, все страны в равной степени сталкиваются с угрозами терроризма, религиозного экстремизма, транснациональной преступности и наркотрафика. «Эффект противодействия можно обеспечить только сообща, — подчеркнул Шавкат Мирзиёев. — Необходимо отказаться от деления угроз на „свои“ и „чужие“, на деле придерживаться принципа неделимости безопасности». Сегодня перспективы стабильности развития неразрывно связаны с миром в Афганистане, добавил Президент. «Узбекистан продолжит участие в экономическом восстановлении страны, развитии транспортной и экономической инфраструктуры и кадров», — заявил он. Необходимо также скорейшее и окончательное завершение процесса делимитации и демаркации государственных границ. «Решив приграничные проблемы, мы заложим фундамент для расширения торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между странами. Необходимо продолжить слаженную, скрупулезную работу по решению непростых вопросов на переговорах по делимитации границ. Уверен, путем учета взаимных интересов, на основе разумных компромиссов и эквивалентного обмена мы сможем разрешить эту важную проблему». Скорейшее урегулирование проблем справедливого водопользования в регионе, при котором нужно опираться на международные правовые основы, которые бы учитывали интересы всех стран в регионе. «Узбекистан поддержит проект Конвенции об использовании водных ресурсов в бассейнах рек Амударья и Сырдарья, разработанный ООН. Объединения усилий также требует решение проблем Аральской катастрофы. «Это не только общая боль, но и общая задача — без консолидации нам не выработать адекватного ответа на вызовы. Необходимо активизировать деятельность всех государств региона и привлечь доноров к реализации программ».

при котором нужно опираться на международные правовые основы, которые бы учитывали интересы всех стран в регионе. «Узбекистан поддержит проект Конвенции об использовании водных ресурсов в бассейнах рек Амударья и Сырдарья, разработанный ООН. Объединения усилий также требует решение проблем Аральской катастрофы. «Это не только общая боль, но и общая задача — без консолидации нам не выработать адекватного ответа на вызовы. Необходимо активизировать деятельность всех государств региона и привлечь доноров к реализации программ». Укрепление культурно-гуманитарных связей, отношений дружбы и добрососедства. «Мы выступаем за продолжение активного культурно-гуманитарного диалога, регулярное проведение дней культуры стран, творческих мероприятий, развитие образовательного и туристического обмена», — заявил глава государства. Народная дипломатия, простое человеческое общение — способ укрепить взаимопонимание и обстановку стабильности, добавил он.

«Реализации этих задач могла бы способствовать организация регулярных консультационных встреч глав государств Центральной Азии. Мы исходим из понимания, что сегодня в регионе ощущается реальная потребность в совместном поиске путей решения общерегиональных проблем», — сказал Президент.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул: речь не идет о создании новой международной организации в Центральной Азии или какой-либо интеграционной структуры со своим уставом и надгосударственных органом. Деятельность ее будет направлена исключительно на «сверку часов» по ключевым вопросам регионального развития.

Президент отметил: «Считаем важным по итогам этого мероприятия обратиться к Генеральной Ассамблее ООН с призывом принять специальную резолюцию об укреплении регионального и международного сотрудничества по обеспечению мира, безопасности и устойчивого экономического развития в центральноазиатском регионе».