UZDIGITAL TV запустила акцию для новых абонентов

Цифровое телевидение давно вошло в жизнь современного человека и является привычным условием комфортного существования. В честь празднования 26-летия независимости Республики Узбекистан компания UZDIGITAL TV проводит для жителей страны мега акцию. В ней могут принять участие те, кто уже перешел на «цифровую сторону» и те, кто только думает об этом. Теперь каждый абонент, который с 1 сентября по 31 октября подключится к UZDIGITAL TV, станет обладателем подарочного сертификата. Полученный сертификат можно будет использовать до 31 декабря 2017 года.

Условия акции

Согласно акции, подключившийся абонент сможет получить подарочный сертификат номиналом 100 тыс. сумов, который можно будет подарить близким, друзьям, коллегам или использовать на подключение следующей услуги.

Помимо этого, согласно действующей акции «Приведи друга», участник, подаривший сертификат, получает возможность использовать услуги цифрового телевидения UZDIGITAL TV бесплатно в течение одного месяца. Это уникальная возможность увидеть и почувствовать преимущества цифрового телевещания и насладиться всеми его плюсами, что позволит понять разницу между аналоговым и современным цифровым телевидением.

О компании

На сегодня компания UZDIGITAL TV является лидирующим оператором цифрового телевидения в Узбекистане. Телезрителям доступны 65 телеканалов: 21 национальный и 44 зарубежных.

Для удобства абонентов возможно оплачивать услуги компании такими платежными системами как: Paynet, Click, UzCard, PayMe, U-PAY, MBANK, Woy-Wo, а также через кассы «Алокабанка», банка «Ипак Йули», «Ипотека-банка» и почтовые отделения «Узбекистон почтаси». Эта особенность сервиса позволяет пополнять счет, не выходя из дома и не отвлекаясь от работы.

Узбекистан — первая страна в Центрально-Азиатском регионе, на территории которой введена система наземного цифрового телевизионного вещания высокой четкости. И, что немаловажно, цифровое телевидение доступно не только в столице, но и в регионах республики. Офисы абонентского обслуживания UZDIGITAL TV работают в Ташкенте и Ташкентской области, а также в Фергане, Андижане, Намангане и Самарканде.

Охват сигналом цифрового телевидения в Узбекистане составляет около 98%. Уже ведутся работы по запуску платного цифрового телевидения UZDIGITAL TV в Бухарской, Кашкадарьинской и Навоинской областях. В региональных центрах цифровое телевидение UZDIGITAL TV будет предоставляться в новом стандарте DVB-T2. Это говорит о том, что качество изображения будет радовать стабильностью и четкостью. Компания не останавливается на достигнутом и стремится увеличивать проникновение цифрового телевидения по всему Узбекистану.

Более подробная информация об акции доступна на сайте uzdtv.uz или в мобильном приложении UZDIGITAL TV.

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