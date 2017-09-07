В Ташкенте снесена водонапорная башня возле вокзала (+фото)

В Ташкенте в ночь на четверг была снесена 118-летняя водонапорная башня, находившаяся на Малой кольцевой автодороге рядом с Музеем железнодорожной техники.

«Она простояла здесь более сотни лет, город менялся, расширялись дороги, строились новые жилые кварталы, несколько раз обновлялся вокзал, но башня неизменно стояла на своем месте, разве что периодически блестела от новой краски, казалось, простоит еще столько же, но, увы», — сообщается в Facebook-сообществе Tashkent Retrospective.

Башня — работа архитектора Георгия Сваричевского, который проектировал, в том числе, станцию «Ташкент-Пассажирский» (Северный вокзал), открытый 1 мая 1899 года.

Помимо башни, демонтируется расположенная рядом старая котельная. Работы связаны с благоустройством территории, прилегающей к реконструированному путепроводу на пересечении Малой кольцевой и улицы Фаргона йули. Его открытие ожидается в ближайшие дни.

Фото: Кирилл Крюков (архив).

В самом Музее железнодорожной техники на участке, прилегающем к путепроводу, разбираются несколько экспонатов. Как сообщили корреспонденту «Газеты.uz» в музее, они могут быть заменены другими историческими образцами.

Фото: Леонид Матвеев.

Кроме того, есть информация о возможной установке в музее нескольких трамвайных вагонов (трамвайное движение в столице было закрыто в мае 2016 года).

Фото: Леонид Матвеев.

