Стартовала модернизация предприятия «Шаргунькумир»

«Шаргунькумир» доведет добычу каменного угля до 900 тысяч тонн в год в 2020 году.

7 сентября консорциум китайских компаний China Railway Tunnel Group (CRTG) и China Coal Technology & Engineering Group начал инвестиционный проект по модернизации предприятия «Шаргунькумир», сообщили «Газете.uz» в постоянном учреждении CRTG в Узбекистане.

Модернизация «Шаргунькумира» с увеличением добычи каменного угля предприятием до 900 тысяч тонн каменного угля в год в Сарыасийском районе Сурхандарьинской области была предусмотрена постановлением Президента Узбекистана от 13 января.

Общая стоимость проекта составляет 94,5 млн долларов США. Проект планируется завершить в I квартале 2020 года.

Ожидается не только создание новых рабочих мест, но и обучение работников «Шаргунькумира», которые в будущем самостоятельно будут добывать уголь с использованием энергоэффективных технологий.

Отмечается, что компания China Railway Tunnel Group имеет многолетний опыт работы в Узбекистане. В частности, совместно с «Узбекистон темир йуллари» построена электрифицированная железная дорога Ангрен- Пап, которая проходит через 19-километровый туннель на перевале Камчик.